Real Madrid - Barça : un carton rouge et plusieurs jaunes après le match

Ce dimanche soir, le Real Madrid a pris le meilleur sur le FC Barcelone dans le Clasico (2-1). Dans un match tendu, les 22 acteurs se sont encore chauffés au coup de sifflet final avec notamment Lamine Yamal et Vinicius Jr. Et l’arbitre a dû sévir même après la rencontre, même après le carton rouge donné à Pedri au bout du temps additionnel.

Selon les informations de la Cope, Andriy Lunin a été exclu par l’arbitre. Le gardien ukrainien est « allé vers le banc adverse avec une attitude agressive », selon César Soto, arbitre du match. Ce dernier a également sanctionné d’un carton jaune les trois Brésiliens du Real Madrid : Vinicius Jr, Éder Militão et Rodrygo Goes. Ambiance…