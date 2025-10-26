Menu Rechercher
Real Madrid - Barça : un carton rouge et plusieurs jaunes après le match

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Andriy Lunin @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Ce dimanche soir, le Real Madrid a pris le meilleur sur le FC Barcelone dans le Clasico (2-1). Dans un match tendu, les 22 acteurs se sont encore chauffés au coup de sifflet final avec notamment Lamine Yamal et Vinicius Jr. Et l’arbitre a dû sévir même après la rencontre, même après le carton rouge donné à Pedri au bout du temps additionnel.

Selon les informations de la Cope, Andriy Lunin a été exclu par l’arbitre. Le gardien ukrainien est « allé vers le banc adverse avec une attitude agressive », selon César Soto, arbitre du match. Ce dernier a également sanctionné d’un carton jaune les trois Brésiliens du Real Madrid : Vinicius Jr, Éder Militão et Rodrygo Goes. Ambiance…

