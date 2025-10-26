La réaction de Kylian Mbappé après la victoire face au Barça

Il était temps. Après quatre Clasicos perdus la saison dernière face au Barça, Kylian Mbappé tient enfin sa première victoire face à Lamine Yamal (il avait déjà battu l’Espagnol sous les couleurs du PSG en C1). Buteur, le Français a joué un rôle central dans le succès des siens (2-1).

S’il n’est pas entré dans le jeu des provocations, contrairement à Vinicius Junior, l’ex-Parisien a exprimé son enthousiasme et son bonheur sur son compte Instagram au coup de sifflet final : «le Clasico est à nous. Grande débauche d’énergie de l’équipe. Hala Madrid.»