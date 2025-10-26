Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

La réaction de Kylian Mbappé après la victoire face au Barça

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Il était temps. Après quatre Clasicos perdus la saison dernière face au Barça, Kylian Mbappé tient enfin sa première victoire face à Lamine Yamal (il avait déjà battu l’Espagnol sous les couleurs du PSG en C1). Buteur, le Français a joué un rôle central dans le succès des siens (2-1).

La suite après cette publicité
Madrid Xtra
🤍 Kylian Mbappé’s celebration was for a Real Madrid staff member who is expecting a baby.
Voir sur X

S’il n’est pas entré dans le jeu des provocations, contrairement à Vinicius Junior, l’ex-Parisien a exprimé son enthousiasme et son bonheur sur son compte Instagram au coup de sifflet final : «le Clasico est à nous. Grande débauche d’énergie de l’équipe. Hala Madrid.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier