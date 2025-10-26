Menu Rechercher
Strasbourg : la grosse frustration de Guela Doué après la défaite à Lyon

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Guela et Désiré Doué @Maxppp
Lyon 2-1 Strasbourg

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a fait le job face à Strasbourg. Menés au score, les Lyonnais ont renversé la rencontre grâce notamment au carton rouge reçu par Doukouré en seconde période. C’est finalement Afonso Moreira qui a marqué en toute fin de rencontre. Au micro de Ligue 1+, le latéral droit Guela Doué a fait part de sa frustration après le scénario du match.

Le carton rouge nous a pénalisés, on a essayé de faire bloc bas, de garder le score. On n’a pas réussi, donc beaucoup de frustration. L’ambiance ? On n’écoute pas, on se concentre sur notre football. On doit se concentrer sur chaque ballon, c’est important. C’était plus compliqué d’attaquer en seconde période. On n’a pas réussi. Il a manqué… On a mis de l’intensité, tout le monde s’est battu, le reste, ce sont des détails. Le premier but, c’est dommage. Après le rouge, pas le choix, on doit faire le dos rond et continuer. Le but ? On en parle, on travaille dessus, mais la passe décisive n’est pas suffisante. On a perdu. On s’est battus, mais ce n’est pas suffisant.

Pub. le - MAJ le
