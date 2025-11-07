Menu Rechercher
Raymond Domenech fracasse l’OL et ses joueurs moyens

Betis 2-0 Lyon

L’Olympique Lyonnais a vécu une soirée compliquée en Andalousie. Opposés au Real Betis Balompié ce jeudi en Ligue Europa, les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés 2-0, confirmant encore un peu plus la mauvaise semaine des clubs français en Europe. Totalement dépassés dans le jeu, les Lyonnais ont affiché leurs limites face à une formation espagnole pourtant en difficulté en Liga. Ce revers, le premier de l’OL dans la compétition cette saison, a fait réagir de nombreux observateurs, dont un certain Raymond Domenech.

Présent sur le plateau de L’Équipe du Soir, l’ancien sélectionneur des Bleus n’a pas mâché ses mots après cette nouvelle contre-performance. « L’OL est une équipe qui fait illusion depuis un moment, en surrégime ! Le seul impact offensif qu’ils ont, c’est quand il y a Malick Fofana ou Tolisso. C’est une équipe moyenne, avec des joueurs moyens », a-t-il lâché, sans détours. Une sortie cinglante qui résume bien le sentiment d’impuissance entourant les Lyonnais, désormais relégués à la 7e place de la phase de ligue en C3.

