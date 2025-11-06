Menu Rechercher
2 - 0
71'
UEFA Europa League 2025/2026 4e journée
Betis
2 - 0
MT : 2-0
71'
Lyon
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
2 - 0
35'
2 - 0
Antony (PD Pablo Fornals)
30'
1 - 0
A. Ezzalzouli (PD C. Bakambu)
Classement live 7 Lyon 9 9 Betis 8
Possession 66% Lyon Betis
Tirs 7 2 6 5 3 9
Grosses occasions créées 100% Betis 3 Lyon 0
Compositions Betis 4-2-3-1 Lyon 4-2-3-1
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Bétis Cédric Bakambu 2 #2 Logo Real Bétis Marc Roca 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Bétis Ez Abde 2/2 100% #2 Logo Real Bétis Antony 2/4 50% #3 Logo Lyon Mathys de Carvalho 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Bétis Ez Abde 2 #2 Logo Lyon Enzo Molébé 2
Fautes subies
#1 Logo Real Bétis Antony 3 #2 Logo Real Bétis Giovani Lo Celso 3 #3 Logo Lyon Ruben Kluivert 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Khalis Merah 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lyon Khalis Merah 3 #2 Logo Real Bétis Ez Abde 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Bétis Giovani Lo Celso 6/7 86% #2 Logo Lyon Mathys de Carvalho 4/5 80% #3 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Real Bétis Aitor Ruibal 2 #2 Logo Real Bétis Valentín Gómez 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 4/5 80% #2 Logo Real Bétis Natan 2/3 67% #3 Logo Lyon Ruben Kluivert 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Bétis Pablo Fornals 0/5 0% #2 Logo Lyon Afonso Moreira 0/4 0% #3 Logo Lyon Martín Satriano 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Real Bétis Aitor Ruibal 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Bétis Cédric Bakambu 0/4 0% #2 Logo Lyon Martín Satriano 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Ruben Kluivert 69/71 97% #2 Logo Lyon Khalis Merah 30/31 97% #3 Logo Lyon Dominik Greif 35/37 95%

Série en cours
V
V
D
N
N
N
N
V
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Pablo Fornals Pablo Fornals Inconnu Pau López Pau López Blessure au pied Junior Firpo Junior Firpo Ischio-jambiers Junior Firpo Junior Firpo Ischio-jambiers Félix Garreta Félix Garreta Blessure à la tête Ezequiel Ávila Ezequiel Ávila Ischio-jambiers Giovani Lo Celso Giovani Lo Celso Blessure au genou Aitor Ruibal Aitor Ruibal Blessure à la jambe
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

4e journée de UEFA Europa League - jeudi 6 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Betis et Lyon (UEFA Europa League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Betis et Lyon. Ce match aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Betis et Lyon.

Arbitres

Matej Jug arbitre principal
0.5
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Manuel Vidali arbitre assistant
Matej Žunič arbitre assistant
Alen Bubek quatrième arbitre
Dragoslav Perić arbitre VAR
Alen Borošak arbitre VAR auxiliaire

Estadio La Cartuja de Sevilla Sevilla
Estadio La Cartuja de Sevilla
  • Année de construction : 1999
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 72000
  • Affluence moyenne : 22919
  • Affluence maximum : 65222
  • % de remplissage : 37

Date 06 novembre 2025 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+
Code BET-OL
Zone Europe
Équipe à domicile Real Bétis
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Betis et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Betis Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Betis et Lyon ?

Real Bétis : le coach M. Pellegrini a choisi une formation en 4-2-3-1 : Álvaro Vallés, V. Gómez, Natan, Diego Llorente, Aitor Ruibal, Marc Roca, Pablo Fornals, A. Ezzalzouli, G. Lo Celso, Antony, C. Bakambu.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, R. Kluivert, A. Maitland-Niles, M. de Carvalho, T. Tessmann, E. Molébé, K. Merah, A. Karabec, M. Satriano.

Qui arbitre le match Betis Lyon ?

Matej Jug est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Betis Lyon ?

Sevilla accueille le match au Estadio La Cartuja de Sevilla.

Quelle est la date et l'heure du match Betis Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Betis ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Betis : A. Ezzalzouli 30', Antony 35'.

