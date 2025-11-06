Prono
Match Betis - Lyon en direct commenté
4e journée de UEFA Europa League - jeudi 6 novembre 2025
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Betis et Lyon. Ce match aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Betis et Lyon.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Betis et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Betis Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Betis et Lyon ?
Real Bétis : le coach M. Pellegrini a choisi une formation en 4-2-3-1 : Álvaro Vallés, V. Gómez, Natan, Diego Llorente, Aitor Ruibal, Marc Roca, Pablo Fornals, A. Ezzalzouli, G. Lo Celso, Antony, C. Bakambu.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, R. Kluivert, A. Maitland-Niles, M. de Carvalho, T. Tessmann, E. Molébé, K. Merah, A. Karabec, M. Satriano.
- Qui arbitre le match Betis Lyon ?
Matej Jug est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Betis Lyon ?
Sevilla accueille le match au Estadio La Cartuja de Sevilla.
- Quelle est la date et l'heure du match Betis Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Betis ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Betis : A. Ezzalzouli 30', Antony 35'.