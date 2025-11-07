La soirée désastreuse des clubs français en Europe, l’Angleterre éblouie par le talent de Rayan Cherki

L’indice UEFA de la France prend cher

Jeudi noir en Europe pour les clubs français. L’OL a subi sa première défaite en Ligue Europa sur la pelouse du Betis Séville 0-2 malgré une domination initiale et un effectif largement remanié par Paulo Fonseca. Ce revers confirme la fragilité de l’équipe et la difficulté à compenser la fatigue et le manque de profondeur du groupe, trois jours avant la réception du PSG en Ligue 1. L’Equipe titre d’ailleurs : «vite Endrick,» en référence au Brésilien du Real Madrid, joueur avec lequel Lyon est en train de négocier pour un mouvement en janvier. De son côté, Lille enchaîne une deuxième défaite consécutive en Ligue Europa, cette fois contre l’Étoile Rouge de Belgrade 1-0, après avoir déjà perdu contre le PAOK. Le but décisif est venu d’un penalty transformé par Arnautovic à la 84e, suite à une erreur de Berke Özer. Privé de plusieurs cadres et malgré une domination avec 60 % de possession et 11 tirs, Lille n’a pas su concrétiser ses occasions. Plombé par deux erreurs de Melvin Bard, l’OGC Nice a subi sa quatrième défaite consécutive en Ligue Europa contre Fribourg et poursuit. Une série catastrophique qui les place à la 35e place du classement européen. Avec seulement 4 tirs cadrés sur 17 tirs tentés, Nice n’a jamais été en mesure de renverser la situation et enchaîne 16 matchs sans victoire en Europe.

Rayan Cherki fait déjà fureur

Le Manchester Evening News parle ce vendredi matin de l’impact positif de Rayan Cherki sur ses coéquipiers, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Rayan Cherki explose déjà à Manchester City malgré seulement 389 minutes jouées depuis son transfert de Lyon. Avec quatre buts et quatre passes décisives en seulement quatre titularisations, il imprime sa marque sur l’équipe et séduit ses coéquipiers, Haaland et Stones en tête. Sa créativité, sa technique et son flair posent un vrai casse-tête à Guardiola, qui doit décider comment l’intégrer avec Foden et Savinho. Cherki influence le jeu à chaque apparition, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, et sa capacité à voir et créer des occasions rappelle déjà Kevin De Bruyne.

L’effet Spalletti à la Juventus

La Juve, c’est mieux, selon le Corriere Dello Sport. A peine arrivé, Luciano Spalletti change déjà la Juventus. En seulement deux matchs, il impose son autorité et son charisme et redonne confiance aux joueurs. La Juve, qui peinait auparavant au milieu et restait fragile défensivement, semble soudainement plus cohérente et organisée, comme si l’équipe avait retrouvé ses automatismes. Même Dusan Vlahovic, remis en avant, profite de cette dynamique pour redevenir le point central de l’attaque. En quelques jours, Spalletti installe son influence et réveille un club qui paraissait perdu. Reste à savoir si l’ancien sélectionneur arrivera à remettre la Juventus au sommet du football italien.