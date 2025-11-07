Les mots terribles de Léo Dubois sur sa santé physique
À seulement 31 ans, Léo Dubois, ancien latéral droit de l’équipe de France (13 sélections) et de l’OL, a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière professionnelle. Libre depuis juin dernier, l’ex-joueur du FC Nantes, de l’Olympique Lyonnais et de Galatasaray est contraint d’arrêter le football en raison de douleurs persistantes aux genoux. « C’est une décision sous contrainte physique », confie-t-il dans un entretien accordé à L’Équipe, avant d’ajouter : « je dois arrêter ma carrière parce que j’ai de grosses douleurs aux genoux. Je me bats au quotidien à travers des soins et un protocole, mais les médecins sont assez unanimes sur le fait qu’il m’est désormais impossible de continuer. »
L’ancien capitaine de l’OL raconte avoir tout tenté pour prolonger son aventure sur les pelouses, sans succès : « j’ai eu deux opérations pendant ma carrière à Nantes et à Lyon qui concernaient mes ménisques externes. Aujourd’hui, j’ai des douleurs qui se réveillent vis-à-vis de ça, sur mes cartilages. J’y ai cru jusqu’au bout, mais mes genoux ne me le permettent plus. » Un constat brutal qu’il tente désormais d’accepter : « c’est très compliqué parce que ça me tombe un peu dessus. J’aurais aimé pouvoir continuer à prendre du plaisir sur le terrain. Je pensais que ces années allaient être mes meilleures. » Malgré la douleur, Dubois veut avancer, sans amertume : « j’ai toujours eu cette capacité à rebondir. Je vais réussir à passer à autre chose. Le monde du foot m’a enfermé dans un écosystème différent de la vie. Aujourd’hui, je découvre tout ce qu’il y a autour, et je me rends compte que j’ai beaucoup de choses à apprendre. »
