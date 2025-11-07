OM : Roberto De Zerbi encense Darryl Bakola

L’Olympique de Marseille ne nous a pas vraiment habitués à voir plusieurs jeunes de son centre de formation éclore au plus haut niveau. Les exemples ne sont pas très nombreux, mais cette saison, les Phocéens disposent de Robinio Vaz (18 ans) et de Darryl Bakola (17 ans). Et si le premier cité est encensé de toutes parts, Roberto De Zerbi a confié que l’OM doit également tout faire pour protéger le deuxième.

«Bakola peut jouer à deux ou à trois au milieu. J’essaie de trouver le bon moment pour l’aligner. Les jeunes forts doivent avoir l’opportunité, mais il faut faire attention au moment où on les aligne. Avec Robinio (Vaz), ce sera le futur de l’OM même si je ne sais pas quel futur, il faut réussir à garder ces jeunes. Il fait partie du patrimoine de l’OM», a-t-il déclaré en conférence de presse.