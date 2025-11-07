Tigres : Thauvin en veut à Gignac

L’un y a réussi et est devenu une légende vivante, l’autre a échoué et est reparti bien plus tôt que prévu. C’est peu dire qu’André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ont vécu des trajectoires différentes au Mexique avec les Tigres. Parti le premier en Amérique centrale, en 2015, Gignac était clairement l’une des raisons pour lesquelles Thauvin a choisi cette destination, en 2021, alors qu’il était en fin de contrat avec l’OM. Seulement, il n’y a pas eu de coup de foudre sportif pour le gaucher, contrairement à son compatriote. Peu en réussite sur le terrain et pas compris par son entraîneur, Thauvin a été carrément mis à la porte par les Tigres, un an et demi après son arrivée. Dans une interview accordée à So Foot, Thauvin reproche à Gignac un manque de solidarité à cette époque.

La suite après cette publicité

« J’aurais aimé qu’il fasse plus, bien évidemment, parce qu’il s’était engagé vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis du club, parce que c’est aussi le club qui lui a demandé de mener les discussions avec moi. J’aurais aimé qu’il dise aux dirigeants : “J’ai engagé ma responsabilité, vous n’avez pas toujours fait les choses correctement avec lui. Vous lui devez au moins du temps. Mais surtout, vous lui devez le respect.” On peut dire tout ce qu’on veut avec Lille, mais ils se sont mis d’accord avec un autre club et ont gagné de l’argent sur mon transfert. Tigres, ils m’ont viré. J’ai été licencié sans motif du jour au lendemain, alors que j’avais signé un contrat de cinq ans. Ce n’est pas légal », raconte ainsi Florian Thauvin, qui a aujourd’hui retrouvé le sourire du côté du RC Lens.