Stade Rennais : la prise de parole osée de Valentin Rongier devant les ultras

Au regard de son passif sulfureux avec les supporters rennais, il fallait du cran pour oser cette prise de parole. Valentin Rongier l’a fait, en bonne et due forme et sans forcer le personnage, car ce n’est pas le genre du garçon. Après la défaite des Bretons face à Nice (2-1), l’ex-Nantais s’est présenté face au Roazhon Celtic Kop pour assumer, au nom de l’équipe, la mauvaise série de résultats du club. Il a même fini par être applaudi.

La suite après cette publicité

«On sait très bien votre frustration, et on la partage. Croyez-nous, nous aussi, ça nous fait chier de finir les matchs et ne pas gagner. On est conscient de ça, tous les jours on s’entraîne très dur, et je peux t’assurer qu’il n’y a aucun tricheur dans le groupe. Ce soir tu parles de réaction, mais je ne suis pas d’accord. S’il y avait une équipe qui était malade, en deuxième période, on n’aurait pas eu cette réaction, on n’aurait pas tout donné pour essayer de revenir. C’est insuffisant, et on le sait parce qu’on est le Stade Rennais». Rongier a également promis des jours plus heureux : «je vous promets que les choses vont changer et que ça va tourner en notre faveur.»