São Paulo : Oscar a quitté l’hôpital

Oscar va mieux. L’ex-milieu de Chelsea a été brièvement hospitalisé cette semaine après avoir perdu connaissance lors d’une séance de tests physiques avec le São Paulo FC. Le joueur a pu sortir, ce dimanche, après plusieurs jours d’observation et d’examens médicaux. Selon le club, Oscar a été victime d’un malaise lié à « une chute soudaine de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque ». Le São Paulo FC a assuré qu’il était resté « stable et dans un bon état clinique durant toute la période d’hospitalisation » et qu’il suivrait « un programme médical de repos pour les prochains jours ». Plusieurs médias locaux avancent qu’il pourrait devoir mettre un terme à sa carrière.

« Le milieu de terrain Oscar a quitté l’hôpital Einstein Israelita, dimanche. Le joueur avait été admis à l’hôpital mardi après-midi après avoir présenté des complications cardiaques lors d’examens réalisés. Une enquête approfondie menée à l’hôpital a confirmé qu’il avait présenté un épisode de syncope vasovagale. Stable et en bonne santé tout au long de son hospitalisation, le joueur suivra désormais un programme médical de repos pendant les prochains jours », a communiqué Sao Paulo.