Ligue 1

OL : le but victorieux et exceptionnel d’Afonso Moreira contre Strasbourg

Par Jordan Pardon
1 min.
Afonso Moreira @Maxppp
Lyon 2-1 Strasbourg

Comme face à Bâle en jeudi en Ligue Europa (2-0), l’OL s’en remet à sa jeunesse, et en particulier à Afonso Moreira. Entré en cours de jeu face à Strasbourg pour remplacer Malick Fofana, sorti sur blessure, le Portugais a frotté la lampe pour offrir la victoire à son équipe en toute fin de match.

L1+
🇵🇹 Afonso Moreira envoie une frappe de FOU !

L'enchaînement est somptueux 🙌

#OLRCSA
Alors que les Lyonnais étaient tenus en échec, il venait fixer Lemaréchal et déclencher une frappe dans la lucarne de Penders (2-1, 90+1e). Peut-être l’acte de naissance d’un phénomène, déjà buteur trois jours plus tôt en C3 face à Bâle. Il faudra maintenant confirmer.

Pub. le - MAJ le
