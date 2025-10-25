Menu Rechercher
PL : Manchester United se régale face à Brighton

Par Hanif Ben Berkane
Man United 4-2 Brighton

Suite de la 9e journée de Premier League ce samedi avec Manchester United qui accueillait Brighton, à Old Trafford. L’occasion pour les hommes de Ruben Amorim d’enchaîner un troisième succès de suite en Premier League et de continuer sur leur bonne lancée, après avoir leur succès historique à Liverpool (1-2), le week-end dernier. C’est chose faite et de très belle manière face à une équipe des Seagulls impuissante.

Série en cours

Man United
V
V
D
V
D
Brighton
V
N
V
V
N

Dans cette rencontre, Manchester United a pris les devants et n’a pas tremblé, d’abord grâce à Cunha (24e, 1-0) puis grâce à Casemiro (34e, 2-0). Au retour des vestiaires, c’est l’homme en forme Bryan Mbeumo qui a brillé en inscrivant le troisième but des siens sur une passe de Šeško (61e, 3-1). L’international camerounais s’est même offert un doublé en fin de rencontre (90e+7, 4-2). Avec ce succès, United remonte à la 4e place du classement en attendant les autres rencontres du week-end.

Premier League
Man United
Brighton

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Brighton Logo Brighton
