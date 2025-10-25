Prono
Match Naples - Inter Milan en direct commenté
8e journée de Serie A - samedi 25 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Naples et Inter Milan (Serie A, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Serie A entre Naples et Inter Milan. Ce match aura lieu le samedi 25 octobre 2025 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Naples et Inter Milan en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 octobre 2025 à 18:00 sur DAZN.
- Où voir le match Naples Inter Milan en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Naples et Inter Milan ?
Naples : le coach A. Conte a choisi une formation en 4-1-4-1 : V. Milinković-Savić, L. Spinazzola, Juan Jesus, A. Buongiorno, G. Di Lorenzo, B. Gilmour, S. McTominay, K. De Bruyne, F. Anguissa, M. Politano, David Neres.
Inter Milan : de son côté, l'équipe dirigée par C. Chivu évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Y. Sommer, A. Bastoni, F. Acerbi, M. Akanji, F. Dimarco, H. Mkhitaryan, H. Çalhanoğlu, N. Barella, D. Dumfries, L. Martínez, A. Bonny.
- Qui arbitre le match Naples Inter Milan ?
Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Naples Inter Milan ?
Napoli accueille le match au Stadio Diego Armando Maradona.
- Quelle est la date et l'heure du match Naples Inter Milan ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 octobre 2025, coup d'envoi 18:00.
- Qui a marqué des buts pour Naples ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Naples : K. De Bruyne 33' (sp.), S. McTominay 54', F. Anguissa 67'.
- Qui a marqué le but pour Inter Milan ?
Un seul but a été inscrit pour Inter Milan par H. Çalhanoğlu 59' (sp.).