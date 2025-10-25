Menu Rechercher
3 - 1
80'
Serie A 2025/2026 8e journée
Naples
3 - 1
MT : 1-0
80'
Inter Milan
Diffusé sur DAZN
Temps forts
67'
3 - 1
F. Anguissa
59'
2 - 1
(SP) H. Çalhanoğlu
54'
2 - 0
S. McTominay (PD Juan Jesus)
mi-temps
1 - 0
33'
1 - 0
K. De Bruyne (SP)
Classement live 1 Naples 18 4 Inter Milan 15
Possession 55% Inter Milan Naples
Tirs 6 3 9 3 3 12
Grosses occasions créées 100% Inter Milan 2 Naples 0
Compositions Naples 4-1-4-1 Inter Milan 3-5-2
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 1 #2 Logo Inter Milan Denzel Dumfries 1 #3 Logo Inter Milan Nicolò Barella 1
Tirs (%)
#1 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo SSC Naples Matteo Politano 2
Fautes subies
#1 Logo Inter Milan Ange-Yoan Bonny 3 #2 Logo SSC Naples Giovanni Di Lorenzo 2 #3 Logo SSC Naples Alessandro Buongiorno 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Inter Milan Ange-Yoan Bonny 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples André-Frank Zambo Anguissa 6/8 75% #2 Logo Inter Milan Denzel Dumfries 5/7 71% #3 Logo SSC Naples Matteo Politano 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo SSC Naples Juan Jesus 5 #2 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 3 #3 Logo Inter Milan Francesco Acerbi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 2/2 100% #2 Logo SSC Naples André-Frank Zambo Anguissa 3/4 75% #3 Logo Inter Milan Denzel Dumfries 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples David Neres 0/6 0% #2 Logo Inter Milan Nicolò Barella 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples Alessandro Buongiorno 0/2 0% #2 Logo Inter Milan Nicolò Barella 0/2 0% #3 Logo Inter Milan Federico Dimarco 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Inter Milan Francesco Acerbi 57/59 97% #2 Logo SSC Naples Juan Jesus 33/35 94% #3 Logo Inter Milan Piotr Zieliński 29/31 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Inter Milan Federico Dimarco 3

Analyse avant-match

Série en cours
D
D
V
V
D
V
V
D
V
V
Rencontres précédentes
30% 12 Victoires 33% 13 Nuls 38% 15 Victoires

Blessures & suspensions

Nikita Contini Nikita Contini Blessure à la main Leonardo Spinazzola Leonardo Spinazzola Blessure musculaire Rasmus Højlund Rasmus Højlund Blessure à la cuisse Stanislav Lobotka Stanislav Lobotka Blessure à l'aine Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine Amir Rrahmani Amir Rrahmani Ischio-jambiers
Marcus Thuram Marcus Thuram Ischio-jambiers Raffaele Di Gennaro Raffaele Di Gennaro Fracture du poignet Tiago Tomás Palacios Tiago Tomás Palacios Blessure à la cuisse Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure au mollet Matteo Darmian Matteo Darmian Blessure au mollet Matteo Darmian Matteo Darmian Inconnu Francesco Acerbi Francesco Acerbi Ischio-jambiers Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire

Match Naples - Inter Milan en direct commenté

8e journée de Serie A - samedi 25 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Naples et Inter Milan (Serie A, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Serie A entre Naples et Inter Milan. Ce match aura lieu le samedi 25 octobre 2025 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Naples et Inter Milan.

Arbitres

Maurizio Mariani arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Giovanni Baccini arbitre assistant
Daniele Bindoni arbitre assistant
Giovanni Ayroldi quatrième arbitre
Ivano Pezzuto arbitre VAR
Valerio Marini arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadio Diego Armando Maradona Napoli
Stadio Diego Armando Maradona
  • Année de construction : 1959
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 54726
  • Affluence moyenne : 35527
  • Affluence maximum : 66451
  • % de remplissage : 59

Match en direct

Date 25 octobre 2025 18:00
Compétition Serie A
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion DAZN
Code NAP-INT
Zone Italie
Équipe à domicile Naples
Équipe à l'extérieur Inter Milan
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Naples et Inter Milan en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 octobre 2025 à 18:00 sur DAZN.

Où voir le match Naples Inter Milan en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Naples et Inter Milan ?

Naples : le coach A. Conte a choisi une formation en 4-1-4-1 : V. Milinković-Savić, L. Spinazzola, Juan Jesus, A. Buongiorno, G. Di Lorenzo, B. Gilmour, S. McTominay, K. De Bruyne, F. Anguissa, M. Politano, David Neres.

Inter Milan : de son côté, l'équipe dirigée par C. Chivu évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Y. Sommer, A. Bastoni, F. Acerbi, M. Akanji, F. Dimarco, H. Mkhitaryan, H. Çalhanoğlu, N. Barella, D. Dumfries, L. Martínez, A. Bonny.

Qui arbitre le match Naples Inter Milan ?

Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Naples Inter Milan ?

Napoli accueille le match au Stadio Diego Armando Maradona.

Quelle est la date et l'heure du match Naples Inter Milan ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 octobre 2025, coup d'envoi 18:00.

Qui a marqué des buts pour Naples ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Naples : K. De Bruyne 33' (sp.), S. McTominay 54', F. Anguissa 67'.

Qui a marqué le but pour Inter Milan ?

Un seul but a été inscrit pour Inter Milan par H. Çalhanoğlu 59' (sp.).

