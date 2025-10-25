Menu Rechercher
Commenter 11
Serie A

Serie A : Naples s’impose face à l’Inter et reprend la tête

Par Allan Brevi
1 min.
kdb @Maxppp
Naples 3-1 Inter Milan

Ce samedi, la Serie A nous offrait un choc au sommet entre Naples et l’Inter Milan, au stade Diego Armando Maradona. Avant le match, les deux équipes étaient à égalité avec 15 points au classement, mais après ce succès, Naples reprend provisoirement la tête du championnat, profitant du nul 2-2 de Milan contre Pise hier soir. Les Partenopei ont ouvert le score à la 33e minute sur penalty grâce à Kevin De Bruyne, qui s’est malheureusement blessé sur sa frappe et a dû céder sa place à Olivera quatre minutes plus tard. Naples a ensuite trouvé la solution en seconde période grâce à Scott McTominay, de retour après un début de saison compliqué.

La suite après cette publicité

Lancé dans la profondeur, le milieu écossais a marqué le but du break d’une superbe demi-volée qui a trompé Sommer sans appel (2-0, 54e). L’Inter a tenté de réagir, mais Naples a continué à contrôler le match. Cependant, Hakan Çalhanoğlu a réduit l’écart sur penalty à la 59e minute (2-1), mais les Napolitains ont rapidement repris leur avance grâce à André-Frank Anguissa, qui a marqué à la 66e minute pour le 3-1. À noter que Di Lorenzo et Gilmour côté Napoli, ainsi que Bastoni côté Inter, ont écopé d’un carton jaune. Naples confirme ainsi sa force à domicile et envoie un signal fort dans la course au titre, mais perd malgré tout De Bruyne ce soir. De son côté, l’Inter Milan stagne à la 3e place au classement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Inter Milan
Naples

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
Naples Logo SSC Naples
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier