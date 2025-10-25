Menu Rechercher
Naples : la reprise de volée incroyable de Scott McTominay contre l’Inter Milan

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Scott McTominay, à Naples @Maxppp
Naples 3-1 Inter Milan

Ce samedi, la Serie A nous offrait un choc avec l’affrontement entre Naples et l’Inter Milan. Champion en titre, les Partenopei se devaient de l’emporter face à un concurrent direct dans la course au titre. Et après une première période réussie et ponctuée par un but sur penalty de Kevin De Bruyne à la demi-heure de jeu, Naples a pris le large en seconde période.

DAZN France
🩵🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | QUEL PÉTARD DE MCTOMINAY ☄️

L’Homme des grands matchs répond encore présent ! ✨
2 buts à 0 pour le Napoli dans ce CHOC ⚡️

📲 Rencontre à suivre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆
👉
#NapoliInter
Voir sur X

De retour après un début de saison plus difficile, Scott McTominay a inscrit le but du break pour son équipe. Lancé dans la profondeur, le milieu écossais a inscrit un golazo sans se poser de questions. Dos au but, l’ancien de Manchester United n’a pas hésité et a trompé Yann Sommer d’une superbe demi-volée qui a fait mouche.

