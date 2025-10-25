Naples : la reprise de volée incroyable de Scott McTominay contre l’Inter Milan

Ce samedi, la Serie A nous offrait un choc avec l’affrontement entre Naples et l’Inter Milan. Champion en titre, les Partenopei se devaient de l’emporter face à un concurrent direct dans la course au titre. Et après une première période réussie et ponctuée par un but sur penalty de Kevin De Bruyne à la demi-heure de jeu, Naples a pris le large en seconde période.

De retour après un début de saison plus difficile, Scott McTominay a inscrit le but du break pour son équipe. Lancé dans la profondeur, le milieu écossais a inscrit un golazo sans se poser de questions. Dos au but, l’ancien de Manchester United n’a pas hésité et a trompé Yann Sommer d’une superbe demi-volée qui a fait mouche.