Napoli : Antonio Conte met la misère à ses joueurs même en vacances…

Sacré champion d’Italie la saison dernière, Antonio Conte a réussi à offrir un quatrième Scudetto au Napoli, deux ans seulement après l’exploit réalisé par Luciano Spalletti, lui aussi titré après une disette de 33 ans. Très vite, Conte a envoyé un message clair à sa direction. Agacé d’avoir vu son club vendre Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain en plein milieu de saison, le coach des Partenopei a réclamé un mercato estival digne de ce nom sous peine de mettre les voiles. Pas vraiment réputé pour dépenser ses millions à tout-va, le président Aurelio De Laurentiis s’est exécuté et a lâché 83 M€ pour offrir Sam Beukema, Noa Lang, Miguel Guitiérrez et Luca Marianucci à son entraîneur. Sans oublier le recrutement de Kevin De Bruyne (libre) et les arrivées sous la forme de prêt de Rasmus Hojlund et d’Eljif Elmas.

Malheureusement pour Conte, l’entame de cette saison 2025/2026 a rapidement viré au cauchemar. Le club napolitain a perdu son buteur vedette, Romelu Lukaku, dès le mois d’août. Victime d’une grave blessure musculaire, le Belge doit rester éloigné des terrains durant plusieurs mois. Peu de temps après, Conte a dû gérer les débuts mitigés de l’autre Diable Rouge de son équipe, De Bruyne. Souvent obligé de s’expliquer dès qu’il choisissait de sortir prématurément l’ancien Mancunien d’un match, Conte a fini par le perdre sur blessure. Victime d’une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite, KDB devrait être indisponible pendant environ cinq mois. Ensuite, Antonio Conte a dû également composer avec la perte de sa place de leader du classement de Serie A (4e à deux points de l’Inter) et des prestations plus que mitigées en Ligue des Champions.

Les joueurs en ont marre !

Les partenaires de David Neres sont 24es du classement après des défaites remarquées contre Manchester City (0-2) et le PSV (2-6) et un match nul décevant à domicile face à l’Eintracht Francfort (0-0). Et comme si cela ne suffisait pas, Conte est aussi en froid avec sa recrue estivale Noa Lang et il vient d’apprendre la blessure à la cuisse de Frank Anguissa avec le Cameroun. Un nouveau pépin physique XXL pour le Napoli puisque l’ancien Marseillais est annoncé forfait jusqu’à la fin du mois de janvier 2026. Au minimum. Vous l’aurez compris, l’ambiance est quelque peu tendue en ce moment du côté de Castel Volturno, le centre d’entraînement du club. Et ce n’est pas près de changer. Si les joueurs restés au club pendant la trêve internationale pensaient profiter des quelques jours de vacances d’Antonio Conte (il revient lundi, ndlr) pour souffler, ils ont vite déchanté. La Repubblica dévoile en effet que le coach napolitain a plus que jamais le soutien de son président et qu’il a confié à son adjoint Cristian Stellini un programme d’entraînement concocté aux petits oignons pour ses ouailles.

Chaque jour, les pensionnaires du SSCN doivent se « farcir » trois heures d’entraînement intensif. Hier et aujourd’hui, les joueurs ont même droit à une double séance « dans un souci de continuité », explique le média italien qui ajoute que ces « devoirs de vacances » sont surtout un message très clair envoyé à tous ceux qui rechignent dans l’équipe. «C’est une façon de faire comprendre à l’équipe que ses méthodes de travail ne sont pas remises en question, malgré les plaintes plus ou moins explicites d’une partie du groupe », poursuit le journal. Une mauvaise nouvelle pour certains dans le groupe. En effet, La Repubblica assure que les tensions sont très présentes au sein du vestiaire et la dernière blessure en date, celle d’Anguissa, les a décuplées. La raison ? Beaucoup pensent que les gros pépins physiques survenus au club ont un lien avec la charge élevée de travail imposée par Conte. Sauf que le coach napolitain a été très clair : pas question de changer de cap. Son retour à l’entraînement prévu lundi prochain s’annonce animé !