Pays-Bas : Denzel Dumfries quitte le rassemblement

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Denzel Dumfries @Maxppp
Pologne Pays-Bas

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour l’Inter Milan et les Pays-Bas. Cadre de sa sélection et des Nerazzurri, Denzel Dumfries a été appelé par les Oranje pour ce rassemblement de novembre. Finalement, une gêne à la cheville à l’entraînement avait inquiété Ronald Koeman, son sélectionneur, qui avait expliqué en conférence de presse que son défenseur droit ne risquait pas d’être de la partie face à la Pologne ce samedi.

Le verdict est bien tombé ce vendredi. Et il est sans appel car le piston droit de 29 ans va retourner en Italie pour se soigner après cette blessure à la cheville. Selon Sky Italia, Dumfries va retourner à Milan ce samedi pour entamer son processus de retour à la compétition au plus vite. Il quitte ainsi le rassemblement des Néerlandais et ne sera pas disponible ce vendredi soir face à la Pologne (20h45).

Pub. le - MAJ le
Serie A
Pays-Bas
Inter Milan
Denzel Dumfries

Serie A Serie A
Pays-Bas Flag Pays-Bas
Inter Milan Logo Inter Milan
Denzel Dumfries Denzel Dumfries
