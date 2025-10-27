Le Napoli annonce une très mauvaise nouvelle pour Kevin De Bruyne

Champion d’Italie en titre, le Napoli justifie son statut sur le terrain. Leader du classement de Serie A avec six victoires et deux défaites en huit matches, à égalité avec l’AS Roma mais grâce à une meilleure différence de but, le club du président Aurelio De Laurentiis assure. Ce week-end, il a même remporté son choc face à l’Inter (3-1). Mais ce match a été fatal à Kevin De Bruyne.

Sorti sur blessure dès la 37e minute, le Belge a ouvert le score sur penalty, mais il s’est blessé dans la foulée. Et il ne reviendra pas sur les terrains de sitôt. C’est en tout cas ce que vient d’annoncer son club. «Suite à la blessure subie lors du match contre l’Inter, Kevin De Bruyne a subi des examens instrumentaux à l’hôpital Pineta Grande qui ont révélé une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite. Le joueur azzurro a déjà commencé sa rééducation», indique le communiqué publié par les Partenopei.

De Bruyne, après Lukaku

Une mauvaise nouvelle qui est un véritable coup dur pour l’ancien pensionnaire de Manchester City et pour Antonio Conte, le coach du Napoli. Goal Italie et Il Corriere dello Sport annoncent en effet que KDB sera éloigné des terrains entre trois et quatre mois. Un coup de massue pour les champions d’Italie en titre qui perdent leur meilleur buteur en Serie A (4 buts). Et ce n’est pas tout.

Il convient en effet de rappeler que les Partenopei doivent également faire sans Romelu Lukaku depuis le mois d’août. L’attaquant belge souffre en effet d’une lésion de haut grade du droit fémoral de la cuisse gauche et va sans doute obliger le Napoli à recruter un remplaçant cet hiver. Avec la blessure de Kevin De Bruyne, Conte va-t-il réclamer une recrue supplémentaire ? Affaire à suivre.