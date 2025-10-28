Inter : ça ne s’arrange pas pour Luis Henrique

Quatrième du classement de Serie A, à trois points du Napoli, l’Inter n’est pas en crise. Les Nerazzurri ont certes vécu un coup d’arrêt en s’inclinant chez les Partenopei (1-3), mais ils restaient sur une série de quatre victoires consécutives en championnat. Sur le papier, rien d’alarmant donc. Sauf pour l’une de ses recrues : Luis Henrique. Vendu par l’Olympique de Marseille à l’Inter pour environ 23 M€, l’ailier brésilien avait déjà fait tiquer les médias et les supporters intéristes dès la Coupe du Monde des Clubs et avant même le coup d’envoi de la Serie A. Deux mois plus tard, les doutes n’ont pas été dissipés. Loin de là.

La suite après cette publicité

Diouf en prend aussi pour son grade

Au-delà de son bilan statistique famélique (0 but, 0 passe décisive), Luis Henrique joue peu et ne parvient surtout pas à s’adapter au système de Cristian Chivu. Le Roumain veut des ailiers et l’ancien Phocéen ne fait pas la différence. Résultat : son coach compte peu sur lui. En Ligue des Champions, il n’a joué qu’un match sur trois, contre l’Union Saint-Gilloise. Et encore, il n’est entré en jeu que pour 13 minutes. En Serie A, il a été convoqué à tous les matches, mais il n’a été titularisé qu’à une reprise pour quatre entrées en jeu. Cinq apparitions pour un temps de jeu total de 155 minutes, soit 31 minutes par rencontre. Là encore, le bilan est faible. Interrogé sur les prestations du Brésilien la veille du choc face au Napoli, Chivu a fait savoir qu’il estimait que Luis Henrique n’était pas prêt pour la Serie A, tout comme une autre recrue estivale made in Ligue 1 : Andy Diouf (22 ans).

La suite après cette publicité

L’ancien milieu de terrain de Lens a coûté 25 M€ et n’a joué que 26 minutes depuis son arrivée en Italie : 11 contre le Torino le 25 août et 15 face à Cremonese le 4 octobre. C’est d’ailleurs Chivu qui s’est lancé tout seul sur l’exemple Diouf pour répondre aux interrogations sur Luis Henrique. «Nous pourrions alors parler de Diouf, qui a encore moins joué. Ce sont deux garçons qui s’entraînent bien, qui ont des qualités et une grande marge de progression, surtout sur le plan mental. Je ne les considère pas encore prêts pour le football italien, mais je leur ai quand même donné leur chance. J’en assume la responsabilité, peut-être qu’avec autant de matchs rapprochés, j’ai passé moins de temps que nécessaire à leur expliquer certaines choses et à leur parler, mais ce sont deux bons joueurs qui vont bientôt se libérer mentalement, car ils ont des qualités. Leur heure viendra et nous les verrons plus souvent sur le terrain.»

«Avec la même somme, on aurait pu recruter un joueur de haut niveau»

Depuis cette conférence de presse, Luis Henrique a dû se contenter de 17 minutes contre le Napoli, tandis que Diouf est resté scotché sur le banc de touche. Et les critiques commencent sérieusement à fuser, car les médias italiens semblent avoir moins de patience que l’entraîneur intériste. « Chivu, avec l’honnêteté intellectuelle qui le caractérise, a souligné que Henrique et Diouf n’étaient pas prêts. Il ne s’agissait pas d’un rejet, mais d’un aveu : il y a du travail à faire sur ces deux joueurs. Il est plus facile d’imaginer Diouf s’imposer - qui, physiquement, incarne le prototype du milieu de terrain moderne - plutôt que Henrique, qui ne semble pas avoir le physique de l’emploi pour jouer le rôle d’ailier dans un club de premier plan. Le Brésilien, qui sait dribbler, pourrait être utile dans un 4-4-2 en tant qu’ailier ou dans un 4-3-3, mais ces deux systèmes de jeu ne sont pas envisagés à l’Inter », écrit Tuttosport.

La suite après cette publicité

De son côté, Il Corriere dello Sport ajoutait après le match que l’ancien Phocéen «a du mal. Il n’est pas très efficace. Il doit encore comprendre le football italien. Darmian, remplaçant de Dumfries, c’était une autre paire de manches jusqu’à il y a quelques mois.» La Gazzetta dello Sport, s’est en revanche montrée plus clémente. «Il est entré en jeu alors que le score était de 3-1, principalement pour donner un peu de répit au titulaire Dumfries avant le match contre la Fiorentina. Que pouvait-il faire ?» Enfin, Il Corriere della Sera a évoqué des regrets vis-à-vis du mercato. «Le temps ne manque pas. Mais les doutes non plus : avec la même somme (environ 50 M€ dépensés pour Luis Henrique et Diouf, ndlr), on aurait pu recruter un joueur de haut niveau.» Les deux Interistes apprécieront…