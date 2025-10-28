Menu Rechercher
Commenter
Serie A

La déclaration forte de Spalletti sur le futur coach de la Juventus

Par Aurélien Macedo
1 min.
Luciano Spalletti @Maxppp

Annoncé comme le favori pour remplacer Igor Tudor sur le banc de la Juventus, Luciano Spalletti est la priorité du club turinois avec Roberto Mancini. L’ancien coach du Zenit, de l’AS Roma, du Napoli et de l’Italie est libre de tout contrat et plaît à la direction de la Vecchia Signora. Présent à un événement à Milan, Luciano Spalletti a été interrogé sur différent sujet comme son avenir et l’identité du nouveau coach de la Juventus.

La suite après cette publicité

«Tudor est quelqu’un de sérieux et d’honnête. Celui qui le remplacera aura de la chance. La Juve va-t-elle remporter le Scudetto ? Je suis la personne la moins qualifiée pour parler de la Juve aujourd’hui… Mon ambition est de me rattraper de ce qui m’est arrivé récemment. J’attends sereinement la suite», a-t-il déclaré dans des propos recueillis par Sky Italia.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Juventus
Luciano Spalletti

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Luciano Spalletti Luciano Spalletti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier