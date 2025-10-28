Menu Rechercher
Radja Nainggolan détruit Roberto Martinez

Par André Martins
Radja Nainggolan avec le Bhayangkara Presisi Indonesia FC @Maxppp

Des années après sa mise à l’écart par Roberto Martinez pour la Coupe du monde 2018, Radja Nainggolan n’a toujours pas digéré la décision. Dans l’émission Take A Seat diffusée sur YouTube, le milieu de 37 ans n’a pas ménagé l’ancien sélectionneur de la Belgique. « Pour moi, c’est un mauvais entraîneur et il ne connaît rien au football », a-t-il lancé, avant d’ajouter qu’à choisir, il aurait aujourd’hui préféré représenter l’Indonésie, le pays d’origine de sa famille.

« Quand on voit le respect dont je jouis en Indonésie, je choisirais aujourd’hui l’Indonésie à 100 %. J’ai déjà été ambassadeur de ce pays. (…) Le peuple indonésien vous témoigne tellement de respect. Pour cela, vous êtes prêt à traverser le feu. » L’ancien de la Roma a aussi porté le maillot du club indonésien Bhayangkara en 2023-2024.

