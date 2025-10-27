Le Real Madrid a pris une première décision pour Vinicius Jr
Furieux contre Xabi Alonso lorsque son entraîneur a choisi de le remplacer lors du Clasico remporté face au FC Barcelone (2-1), Vinícius Jr a même menacé de quitter la Casa Blanca, ne se sentant plus estimé à sa juste valeur. Depuis, le Brésilien fait les gros titres de la presse espagnole qui a même demandé à ses lecteurs si le Brésilien devait plier bagage ou non. Cependant, Marca assure que la Casa Blanca ne sanctionnera pas son joueur.
En clair, les dirigeants merengues estiment qu’il s’agit d’une affaire entre Vinícius Jr et son coach Xabi Alonso. Le club ne veut pas intervenir et laissera donc le technicien madrilène faire ses choix. Par ailleurs, le journal assure que le Real Madrid considère cette affaire « comme réglée après l’étreinte entre les deux hommes après la victoire blanche dans le Clasico. »
