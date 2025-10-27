Real Madrid : Vinicius Jr en a plus que marre de Xabi Alonso !

Après son pétage de plomb envers Xabi Alonso au moment de sa sortie contre le FC Barcelone, Vinicius Jr est sérieusement agacé par sa situation au Real Madrid et menace de claquer la porte.

Le Real Madrid a fait le plus dur dimanche soir et a enfin retrouvé la victoire dans un Clasico, en s’imposant devant son public contre le FC Barcelone (2-1). Malheureusement, la victoire a été éclipsée par le pétage de plomb de Vinicius Jr devant des millions de téléspectateurs et tout le public du Santiago Bernabéu lors de sa sortie du terrain. Quand il a compris qu’il allait être remplacé par Rodrygo, il a lâché : « moi ? Coach ? Coach, moi ? C’est toujours moi », avant de regagner les vestiaires en lâchant : « toujours moi. Je quitte l’équipe, c’est mieux si je pars, je pars ».

Le torchon brûle entre Vinícius Jr et Xabi Alonso

Une scène qui a évidemment provoqué un tollé médiatique, mais surtout dans le vestiaire madrilène. Les médias ibériques expliquent que la direction madrilène soutient totalement les décisions de son coach et n’a pas du tout aimé l’attitude de son joueur et l’image qu’il a pu donner lors d’une rencontre aussi médiatisée. À tel point que le joueur brésilien risque une sanction financière et même sportive, dans un cas plus extrême. Mais il ne s’agit pas du premier coup de sang pour le numéro 7 du Real Madrid, qui commence sérieusement à s’agacer de sa situation.

Alors que sa prolongation de contrat avait déjà fait débat à ce sujet, l’attaquant de 25 ans estime que son statut n’est pas respecté et qu’il n’a pas le même traitement que Kylian Mbappé, notamment. D’après AS, le Brésilien avait déjà émis des envies de départ plus tôt dans la saison en raison de son manque de reconnaissance par Xabi Alonso. Vini avait débuté sur le banc à deux reprises - contre Oviedo et l’OM - lors des quatre premiers matchs de la saison. De plus, Vinícius était ensuite remplaçant à Getafe, la semaine dernière, une autre décision qu’il n’a pas comprise.

Vinícius Jr menace de claquer la porte

Mais ce remplacement contre le Barça a été celui de trop pour le Brésilien, qui a publiquement craqué. Le joueur estime qu’il aurait pu largement continuer à poursuivre ses efforts pendant 20 minutes et estime avoir fait tous les efforts demandés par Xabi Alonso, qui l’a tout de même remplacé à la 72e minute pour Rodrygo. Bien que la colère du joueur soit remontée, les tensions restent vives entre l’ailier et son manager. AS précise que tous les scénarios sont possibles.

En effet, si le club soutient amplement Xabi Alonso, Vinícius Jr estime que cette situation est intenable. Le joueur de 25 ans aurait affirmé que s’il ne bénéficie pas du même soutien que ses partenaires, et particulièrement celui de Kylian Mbappé, il n’exclura pas un départ l’été prochain si Xabi Alonso reste aux commandes du club merengue. Reste à savoir comment le Real Madrid va calmer cette situation, alors que la prolongation du joueur reste toujours d’actualité, lui qui pourrait partir libre à l’été 2027.