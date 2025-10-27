Le Real Madrid et son vestiaire sont furieux contre Vinicius Jr

Au Real Madrid, le linge sale se lave en privé. Alors, quand les Merengues ont vu Vinícius Júnior exploser de rage hier après son remplacement lors du Clasico face au FC Barcelone (victoire 2 à 1), ils n’étaient pas très contents. D’autant que la scène du Brésilien, qui a été vue par des milliards de téléspectateurs dans le monde entier et par tout le stade Santiago Bernabeu, est reprise un peu partout dans la presse. Ce lundi d’ailleurs, de nouvelles révélations ont été faites sur le pétage de câble du numéro 7 madrilène. Quand il a compris qu’il allait être remplacé par Rodrygo, il a lâché : « moi ? Coach ? Coach, moi ? C’est toujours moi. » Ce à quoi Xabi Alonso lui a répondu : « allez, Vini, bon sang ».

Viní Jr aurait insulté Xabi Alonso

The Athletic explique qu’il a ensuite levé les bras et dit à l’entraîneur adjoint, Sebas Parrilla, avant de regagner les vestiaires : « toujours moi. Je quitte l’équipe, c’est mieux si je pars, je pars ». Mundo Deportivo apporte d’autres éléments et assure que l’international auriverde aurait lâché un « vas te faire foutre » quand il a appris sa sortie à la 71e minute de jeu. Quoi qu’il en soit, ce nouvel incident prouve que les relations entre Viní Jr et son coach sont loin d’être idylliques. Titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti, le Brésilien n’est pas chouchouté par Xabi Alonso, qui n’hésite pas à le faire sortir ou même à le faire débuter sur le banc pour aligner Rodrygo. Une situation que le principal intéressé a beaucoup de mal à vivre.

The Athletic révèle que tout a commencé cet été lors de la Coupe du Monde des Clubs. Le nouvel entraîneur madrilène avait prévu de laisser Vini Jr sur le banc lors de la 1/2 finale face au PSG en juillet dernier. Mais il avait finalement changé ses plans après la blessure de Trent Alexander-Arnold. Cela n’est pas passé du côté du joueur brésilien, qui est depuis très en colère contre Xabi Alonso. Le clan Vinicius Jr s’attendait donc à vivre une année compliquée. « Ce ne sera pas une saison facile », a avoué un membre de l’entourage du joueur au média anglais. Et on peut dire que c’est bien le cas puisqu’il n’a terminé que 3 des 10 rencontres où il a été titulaire. Il a aussi été remplaçant à 3 reprises.

Une affaire à régler en privé

Dimanche, Viní Jr, qui avait hâte d’affronter le Barça et qui était très remonté après les propos de Lamine Yamal, a très mal pris d’être de nouveau remplacé. Ses proches étaient également furieux. Ils n’ont pas compris pourquoi il a de nouveau été sorti alors qu’il a obtenu un penalty (annulé par la VAR) et qu’il a eu un impact. Mais Xabi Alonso en a décidé autrement et a évoqué cet incident après le match. « Je garde beaucoup de bons souvenirs de Vini. Je ne veux pas perdre de vue l’essentiel, mais nous en parlerons. Vini a beaucoup apporté, comme les autres joueurs (…) Nous parlerons du reste. Il y a des personnalités différentes dans les équipes et nous devons les comprendre. Maintenant, nous allons en profiter, et ensuite, je lui en parlerai, bien sûr. »

De son côté, le principal intéressé a réagi sur ses réseaux sociaux l’air de rien avant de s’exprimer sur Real Madrid TV. Une interview qui avait été convenue entre le club et Viní Jr. « Le Clasico est comme ça, il y a beaucoup de choses sur et en dehors du terrain. On essaie de trouver un équilibre, mais ce n’est pas toujours possible. On ne veut offenser personne, ni les joueurs du Barça ni les supporters. » Le joueur de 25 ans, qui avait déjà fait part de son mécontentement lors du match contre l’Espanyol le mois dernier (il avait été remplacé à la 77e, nldr), n’a pas évoqué sa colère. Mais son clan est convaincu que ces décisions sont celles de Xabi Alonso et n’ont rien à voir avec le Real Madrid, avec lequel sa prolongation est au point mort.

Le Real Madrid et le groupe sont en colère contre le Brésilien

La Casa Blanca, elle, n’a pas officiellement réagi à cette nouvelle affaire. Comme toujours, le club préfère régler cela en interne. Mais The Athletic explique que le cas Vini Jr divise encore et toujours. Certains critiquent ses actions et d’autres comprennent et justifient son comportement. De son côté, Marca révèle que des sources internes au club jugent toute cette affaire « inutile » et ont ajouté : « Vinícius ne peut pas faire ce spectacle. Il est vrai que Xabi a peut-être été trop hâtif dans son remplacement, mais il est le troisième capitaine et doit montrer l’exemple. » AS va dans le même sen et ajoute que le Real Madrid, qui soutient totalement les décisions de son coach, n’a pas du tout aimé l’attitude de son joueur et l’image qu’il a pu donner. Le média madrilène ajoute que par le passé, un joueur a été condamné à une amende pour un tel comportement

Une information confirmée par Mundo Deportivo, qui assure que son comportement n’a pas du tout été du goût du club et du groupe. « L’attitude de Vinícius lors du Clásico n’a pas été bien accueillie dans le vestiaire de l’équipe première du Real Madrid. Non pas à cause de la bagarre finale, mais à cause de son comportement lors de son remplacement par Xabi Alonso. Son attitude, qui consistait à se plaindre et à quitter le terrain d’un pas décidé, a provoqué une vive polémique au sein du club et parmi ses coéquipiers. "C’était mauvais", disent-ils depuis le vestiaire, où ils ne cachent pas que Vinicius a eu tort de s’énerver après son remplacement. Ils le considèrent comme un mauvais coéquipier, même si ce n’est pas la première fois que le Brésilien exprime sa colère envers Xabi Alonso lorsque ce dernier décide de le laisser sur le banc ou de le remplacer en match. »

Une sanction attendue

MD poursuit : « les dirigeants du club étaient très mécontents du Brésilien, ce qui pourrait affecter l’avenir du joueur. Ce n’est pas nouveau, car la prolongation était déjà convenue depuis des mois. Cependant, Vinícius a changé de stratégie, exigeant plus d’argent, et le Real Madrid a tenu bon, refusant de casser la grille salariale de l’équipe. Ce qui semble clair pour l’instant, c’est que tout porte à croire que Vinícius sera sanctionné pour son attitude lors du remplacement. Le club y réfléchit sérieusement, et son comportement lors du Clásico pourrait coûter cher au Brésilien. » Le média espagnol explique qu’il pourrait écoper d’une amende, comme le stipule la convention collective en vigueur depuis 2015, qui sert de base aux sanctions disciplinaires des clubs.

Ses propos insultants envers Xabi Alonso, s’ils ont bien été prononcés, pourraient donc lui coûter de l’argent. Il risque une amende et dans les cas les plus extrêmes, une suspension de son emploi et de son salaire pendant 10 jours. En ce qui concerne sa possible sanction financière, établie en fonction de son salaire brut, elle pourrait atteindre 53 000 euros, selon MD. De son côté, Marca assure qu’il ne sera pas sanctionné. Xabi Alonso, qui va rencontrer le joueur, et le Real Madrid vont trancher le concernant. Mais ce qui est sûr, c’est que le malaise Vinícius Júnior enfle plus que jamais dans la capitale espagnole. D’ailleurs, AS indique que le Brésilien, qui ne se sent pas respecté et qui estime que Xabi Alonso ne l’apprécie pas, n’écarte pas totalement l’idée d’un départ, si sa situation perdure et s’il n’est pas traité comme Kylian Mbappé. La suite au prochain épisode…