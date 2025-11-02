La petite phrase de William Saliba sur le Real Madrid

Longtemps cité comme la priorité du Real Madrid en défense, William Saliba a finalement fait le choix fort de prolonger à Arsenal. Le défenseur tricolore a aujourd’hui l’ambition de permettre aux Gunners de regagner des trophées, ce après quoi il pourra penser à changer de club. Dans Téléfoot, il est revenu sur son été et sur la rumeur l’envoyant en Espagne.

«Bien sûr que c’est tentant quand un club come ça vous fait un peu de pied, mais moi, c’était de continuer à Arsenal. D’abord gagner des trophées, avant de penser à autre chose. On ne verra pas la connexion de Bondy avec Kylian au Real Madrid ? La connexion de bondy, elle est en équipe de France pour l’instant», a souri l’ancien défenseur de l’OM.