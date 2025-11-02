Real Madrid : Kylian Mbappé rend hommage à toute l’équipe après son Soulier d’Or
Bel esprit du collectif. Vendredi soir, Kylian Mbappé s’est vu officiellement décerner le Soulier d’Or européen pour ses 31 buts en 34 matchs de Liga la saison dernière avec le Real Madrid. Avant le succès 4-0 des Merengues à domicile face à Valence samedi, durant lequel il a encore inscrit un doublé, l’attaquant français a posé avec le trophée et l’ensemble de l’effectif madrilène.
🤩 @KMbappe presume en sus historias de Instagram de la familia que es el vestuario del Real Madrid.
Il a ensuite publié la photo en story Instagram avec la légende «Siempre juntos», autrement dit "Toujours ensemble" en français, rendant hommage à tous ses coéquipiers, sans qui ses statistiques n’auraient pas été possibles. Avec 13 buts en 11 matchs de championnat cette saison, l’ancien du PSG est bien parti pour dépasser ses chiffres de l’exercice précédent.
