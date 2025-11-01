Liga : le Real Madrid domine Valence avec un Kylian Mbappé double buteur

Après le succès contre le FC Barcelone (2-1), et une semaine marquée par la polémique Vinícius Jr, le Real Madrid (1er) retrouvait le Santiago Bernabéu, ce samedi, contre Valence (18e). Pour cette rencontre de la 11e journée de la Liga, Xabi Alonso avait aligné une formation très offensive, avec Bellingham et Güler pour entourer Tchouaméni ainsi que Mastantuono et Vinicius aux côtés de Mbappé. Du côté valencien, José Gaya, Baptiste Santamaria ou encore Arnaut Danjuma étaient alignés dans le 4-4-2 de Carlos Corberan.

Le Real a rapidement mis le pied sur le ballon. Après les tentatives de Valverde (6e), de Vinícius Jr (10e) et de Bellingham (14e), les Merengues ont trouvé la faille sur penalty après une main de César Tárrega dans la surface. Kylian Mbappé ne s’est pas privé pour le transformer et inscrire son 12e but en championnat (19e, 1-0). Un peu plus de dix minutes plus tard, l’insatiable Mbappé doublait la mise pour le Real, après un centre d’Arda Güler et une belle reprise du gauche (31e, 2-0). Déjà auteur de 18 réalisations en 14 matchs cette saison, le capitaine des Bleus aurait pu s’offrir son premier triplé en championnat dans cet exercice 2025/2026, après un nouveau penalty accordé au Real après une faute sur Carreras. Mais le numéro 10 a laissé ce second penalty à Vinícius… qui a vu sa tentative être arrêtée par Agirrezabala (43e).

Le Real déroule avant d’aller à Liverpool

Quelques instants plus tard, Bellingham inscrivait le troisième but madrilène (44e) pour sceller la victoire avant même la mi-temps. En seconde période, le Real s’est géré tandis que Valence a tenté de se révolter. En vain. À la 82e minute, Álvaro Carreras inscrivait le quatrième but de la soirée sur une magnifique frappe du gauche qui s’est logée dans la lucarne gauche d’Agirrezabala. De quoi boucler une soirée parfaite pour le Real et Xabi Alonso, qui a pu faire tourner son équipe et qui a même fait entrer Endrick, lui qui n’avait pas joué la moindre minute cette saison.

En attendant Barça-Elche ce dimanche, le Real Madrid occupe la tête de la Liga avec sept points d’avance sur Villarreal. Les Madrilènes sont désormais tournés vers la Ligue des Champions et le déplacement à Anfield pour affronter Liverpool. Quant à Valence, c’est une sixième défaite en 11 journées. Les Valenciens sont 18es et relégables.