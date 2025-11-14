Real Madrid : un placardisé ne lâche pas l’affaire

Il va y avoir du mouvement à Madrid cet hiver. Endrick a déjà pris sa décision : il va partir, et a de grandes chances de se retrouver du côté de l’Olympique Lyonnais pour un prêt de six mois. Rodrygo Goes, dépité par son statut de remplaçant, voudrait aussi partir. En revanche, un autre joueur peu utilisé par Xabi Alonso veut s’accrocher et convaincre le coach de lui faire une place dans l’équipe.

C’est Gonzalo Garcia, révélation du Mondial des Clubs mais très peu utilisé par le Basque. Comme l’indique AS, l’attaquant espagnol de 21 ans veut continuer de travailler dur pour convaincre son entraîneur, et il estime qu’il est en mesure d’avoir un rôle un peu plus important dans l’équipe. Il faut dire que depuis le début du mois d’octobre, il n’a joué que… 7 minutes, réparties sur 3 rencontres… Mais pas de quoi le décourager !