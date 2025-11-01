Menu Rechercher
3 - 0
73'
Liga 2025/2026 11e journée
Real Madrid
3 - 0
MT : 3-0
73'
Valence
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
3 - 0
44'
3 - 0
J. Bellingham
43'
Vinícius Júnior (Penalty sauvé)
31'
2 - 0
K. Mbappé (PD A. Güler)
19'
1 - 0
K. Mbappé (SP)
Classement live 1 Real Madrid 30 18 Valence 9
Possession 67% Real Madrid Valence
Tirs 16 6 2 10 1 3
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 1 Valence 0
Compositions Real Madrid 4-3-3 Valence 4-4-2
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2/3 67% #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2 #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2
Fautes subies
#1 Logo Valence Lucas Beltrán 2
Ballons touchés
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 105
Dépossédé du ballon
#1 Logo Valence Lucas Beltrán 6
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 6/7 86% #2 Logo Valence Thierry Correia 4/6 67% #3 Logo Valence Pepelu 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 3 #2 Logo Valence Thierry Correia 2 #3 Logo Valence César Tárrega Requeni 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Valence Diego López 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Éder Militão 0/5 0% #2 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 0/5 0% #3 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Éder Militão 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 39/41 95% #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 69/73 95% #3 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 34/36 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 35 #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 31 #3 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 29

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
V
D
N
D
D
Rencontres précédentes
54% 25 Victoires 24% 11 Nuls 22% 10 Victoires

Blessures & suspensions

David Alaba David Alaba Blessure au mollet Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au genou Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Andriy Lunin Andriy Lunin Carton rouge
Filip Ugrinić Filip Ugrinić Blessure au genou Mouctar Diakhaby Mouctar Diakhaby Ischio-jambiers Largie Ramazani Largie Ramazani Blessure à la cuisse Dimitri Foulquier Dimitri Foulquier Blessure au genou Baptiste Santamaria Baptiste Santamaria Inconnu Jesús Vázquez Jesús Vázquez Blessure à l'aine

Top commentaires

Park In Son 21:56 Real en confiance ca se voit Belli qui revient très bien. Et Valence tellement faible c'est affligeant 3 Répondre
Match Real Madrid - Valence en direct commenté

11e journée de Liga - samedi 1 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Valence (Liga, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Liga entre Real Madrid et Valence. Ce match aura lieu le samedi 1 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Valence.

Arbitres

Mateo Busquets Ferrer arbitre principal
Gonzalo García González arbitre assistant
Adrián Díaz González arbitre assistant
Ekaitz Ikiñi García Arriola quatrième arbitre
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Santiago Bernabéu Madrid
Estadio Santiago Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61078
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 01 novembre 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 11
Diffusion beIN SPORTS 2
Affluence 74796
Code RMA-VAL
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Valence
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Valence en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 novembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Real Madrid Valence en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Valence ?

Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, F. Valverde, J. Bellingham, A. Tchouameni, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé, F. Mastantuono.

Valence : de son côté, l'équipe dirigée par Carlos Corberan évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Julen Agirrezabala, José Gayà, Copete, César Tárrega, Thierry Correia, Diego López, B. Santamaria, Pepelu, Luis Rioja, A. Danjuma, L. Beltrán.

Qui arbitre le match Real Madrid Valence ?

Mateo Busquets Ferrer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Valence ?

Madrid accueille le match au Estadio Santiago Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Valence ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 19' (sp.) 31', J. Bellingham 44'.

