Match Real Madrid - Valence en direct commenté
11e journée de Liga - samedi 1 novembre 2025
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Valence en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 novembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Real Madrid Valence en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Valence ?
Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, F. Valverde, J. Bellingham, A. Tchouameni, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé, F. Mastantuono.
Valence : de son côté, l'équipe dirigée par Carlos Corberan évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Julen Agirrezabala, José Gayà, Copete, César Tárrega, Thierry Correia, Diego López, B. Santamaria, Pepelu, Luis Rioja, A. Danjuma, L. Beltrán.
- Qui arbitre le match Real Madrid Valence ?
Mateo Busquets Ferrer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Valence ?
Madrid accueille le match au Estadio Santiago Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Valence ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 19' (sp.) 31', J. Bellingham 44'.