EdF : Camavinga quitte le rassemblement blessé et rentre à Madrid

Eduardo Camavinga va finalement quitter le rassemblement des Bleus pour regagner Madrid, touché par une blessure musculaire. Arrivé en début de semaine à Clairefontaine, le milieu du Real Madrid ne s’est jamais entraîné avec le groupe et était déjà forfait pour la rencontre face à l’Ukraine (4-0). La FFF a confirmé qu’il manquerait également le match de dimanche contre l’Azerbaïdjan. Déjà anticipant cette éventualité, Didier Deschamps avait convoqué Khéphren Thuram dès mercredi. Camavinga sera désormais examiné par le staff médical madrilène afin d’évaluer précisément la nature de sa blessure.

L’objectif du joueur est de retrouver rapidement ses sensations pour être disponible lors de la reprise, avec un premier rendez-vous en Liga prévu le 23 novembre face à Elche, avant un déplacement crucial à l’Olympiakos en Ligue des Champions trois jours plus tard. Le club merengue n’avait émis aucune réserve sur la convocation de Camavinga, mais son incapacité à s’entraîner depuis le premier jour a finalement contraint son retour prématuré dans la capitale espagnole. Nouveau coup dur pour l’ancien Rennais.