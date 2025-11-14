La sortie saignante de Kylian Mbappé sur Xabi Alonso et le Real Madrid

Captain America. Brassard tricolore vissé sur le bras, Kylian Mbappé (26 ans) a mené hier soir l’équipe de France à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. L’attaquant des Bleus s’est offert un doublé, dont un pénalty, avant de délivrer une passe décisive sur le but de son coéquipier Hugo Ekitike. Bref, la soirée a été parfaite pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain de retour au Parc des Princes. Un stade où il a marqué hier soir le 400e but de sa carrière. De quoi le rendre fier.

La suite après cette publicité

«On s’en rapproche un peu mais comme je l’ai déjà dit, il y a deux joueurs, un à 950, un à plus de 900, 400 ça n’impressionne pas. Si tu veux choquer les gens, il va falloir en mettre 400 de plus minimum. Je suis très content, c’est un passage symbolique, mais j’ai encore à faire. 1000 buts ? C’est irréel. CR7 nous montre que c’est possible, allons tenter l’irréel, une carrière va vite donc j’essaye de laisser une empreinte.» Pour cela, il compte mener les Bleus à la finale du Mondial l’été prochain. Il ne vise pas autre chose.

La suite après cette publicité

Mbappé est cash sur Xabi Alonso et le Real Madrid

Ambitieux, le Français l’est aussi avec le Real Madrid. Un club où il s’épanouit de jour en jour, sur comme en dehors des terrains. Leader offensif des Merengues, il a déjà marqué 18 buts et délivré 2 assists en 16 apparitions toutes compétitions confondues. Malgré tout, certains attendent qu’il soit tout aussi fort face aux grosses cylindrées. Malgré tout, il est un pion essentiel du jeu proposé par Xabi Alonso. Un entraîneur qui ne fait pas l’unanimité, notamment pour ses méthodes jugées trop strictes par certains joueurs madrilènes. Interrogé au sujet de la relation entre le coach et son vestiaire, KM10 a été très clair.

« Que voulez-vous que je dise ? Je n’ai rien à dire », a-t-il lâché au micro de la Cadena COPE. Puis il a ajouté : « quand on ne gagne pas de matches au Real Madrid, les gens parlent beaucoup, et nous n’avons pas gagné les deux derniers. Nous avons très mal joué, mais nous reviendrons après la trêve, prêts à battre Elche. Au final, nous sommes en tête de la Liga et parmi les 8 meilleurs de la Ligue des champions. Ce n’est pas parfait, mais nous savons tous que lorsque les choses ne fonctionnent pas sur le terrain, les gens parlent et parlent encore. Mais nous sommes unis pour remporter tous les titres cette année.» Mbappé a répondu à toutes les polémiques sur le vestiaire madrilène ainsi que les critiques. Le message est passé…