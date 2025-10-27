Real Madrid : nouvelles révélations sur l’incroyable craquage de Vinícius Júnior lors du Clasico !

Le Real Madrid est à la fête (ou presque). Tombeurs du FC Barcelone, ce dimanche, lors de la 10e journée de Liga, les Merengues ont conforté leur place de leader. Portés par Jude Bellingham - passeur et buteur - et Kylian Mbappé - auteur de son 17e but de la saison - les hommes de Xabi Alonso comptent désormais cinq longueurs d’avance sur les Blaugranas. Oui mais voilà, quelques heures après cette victoire de prestige, c’est bien le cas Vinícius Júnior qui se retrouve au cœur des débats. Remplacé à la 72e minute de jeu, au profit de Rodrygo, le Brésilien n’avait pas manqué d’afficher sa frustration en filant directement vers les vestiaires, après une prestation très solide et impliquée.

La suite après cette publicité

Vinicius menace de quitter le Real !

Un coup de sang sur lequel son entraîneur est logiquement revenu après la rencontre. «Je garde beaucoup de bons souvenirs de Vini. Je ne veux pas perdre de vue l’essentiel, mais nous en parlerons. Vini a beaucoup apporté, comme les autres joueurs. C’est une victoire méritée, et je dirais qu’elle est courte, car nous avons créé beaucoup de choses. Cela va nous permettre de retrouver le sentiment d’être une équipe compétitive dans les grands matchs. Nous parlerons du reste. Il y a des personnalités différentes dans les équipes et nous devons les comprendre. Maintenant, nous allons en profiter, et ensuite, je lui en parlerai, bien sûr», affirmait ainsi l’ancien coach du Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité

Reste désormais à savoir si l’échange prévu entre le technicien espagnol et la star auriverde permettra d’apaiser les choses. Pour l’heure et au regard des révélations faites par la presse espagnole, difficile de l’assurer… En effet, ce lundi, les médias ibériques apportent de nouvelles précisions sur l’incroyable coup de sang du numéro 7 madrilène. «Moi ? Coach ? Coach, moi ? C’est toujours moi. Je quitte l’équipe. Mieux vaut que je parte», aurait ainsi lancé l’intéressé en apprenant son remplacement. Ce à quoi Xabi Alonso a répondu : «Allez, Vini, bon sang». Frustré et après une dernière insulte envoyée tout en regardant le toit du Bernabéu, Vini a finalement rejoint directement les vestiaires.

L’attitude de Vini exaspère

Des images captées par DAZN résumant, à elles seules, la colère noire de l’ailier madrilène, même si ce dernier a finalement regagné le banc de touche merengue pour assister à la fin de la rencontre. Il faut dire que le Brésilien avait jusqu’à sa sortie largement participé à la domination madrilène. Inspiré offensivement et crédité d’un 6,5 par la rédaction FM, Vini a finalement perdu son calme. Un pétage de plombs pouvant également s’expliquer par la perte d’influence du natif de São Gonçalo depuis le début de la saison. Pour rappel, le droitier d’1m76 a disputé, jusqu’à présent, 880 minutes, bien loin des 1142 minutes accumulées par un certain Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, l’ancien joueur de Flamengo préférait finalement calmer le jeu et revenir sur la victoire importante de son équipe. «J’ai un message pour tous les Madridistas, en particulier ceux qui sont venus au Bernabeu et nous ont soutenus avec passion. C’est ainsi que se déroule le Clásico ; il se passe beaucoup de choses sur le terrain et en dehors. Nous essayons de maintenir l’équilibre, mais ce n’est pas toujours possible. Nous ne voulions offenser personne, ni les jeunes joueurs ni les supporters. Nous savons que lorsque nous entrons sur le terrain, nous devons jouer notre rôle, et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui. Hala Madrid». De son côté, la presse espagnole préférait, une nouvelle fois, dénoncer le comportement de l’international brésilien.

«Vinicius dépasse les bornes, en se plaignant au moment d’être remplacé puis en prenant à partie Lamine Yamal en fin de match», indique, ce lundi, le quotidien AS avant d’ajouter : «Florentino Pérez doit intervenir, cela affecte l’image du club». Interrogés sur Movistar+, plusieurs consultants reviennent également sur ce nouveau craquage de la star madrilène : «Vinicus perd le contrôle. Il a complètement tort. C’est irrespectueux envers son entraîneur et le coéquipier qui entre en jeu», commente-t-on. A l’heure où les négociations entre le Brésilien et la Casa Blanca sont au point mort quant à une possible prolongation de contrat, il faudra désormais surveiller les éventuelles conséquences sur son avenir à Madrid…