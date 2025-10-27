John Textor a fait une offre pour racheter Wolverhampton !

Wolverhampton n’a pas gagné un match de Premier League cette saison, et traîne sa peine à la dernière place du classement avec seulement 2 points. Mais ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour les Wanderers. En effet, comme l’explique The Athletic, John Textor a formulé une offre de rachat auprès du Fosun Group, le conglomérat chinois qui possède les Wolves depuis 2016. Une offre de 200 millions de dollars en espèces et 350 millions de dollars en actions.

Toutefois, la publication anglaise précise que cette offre est intervenue au même moment que divers revers encaissés par l’homme d’affaires américain au niveau judiciaire. Mis sous pression par le fond Ares pour rembourser son prêt, poussé vers la sortie du côté de Lyon, critiqué au Brésil par les supporters de Botafogo, Textor continue pourtant sa politique expansionniste en tentant d’acheter Wolverhampton.