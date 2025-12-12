CAN 2025, Zimbabwe : l’absence de Marshall Munetsi, une trahison qui ne passe pas

Passé de Reims à Wolverhampton lors du mercato hivernal 2025, Marshall Munetsi (29 ans) pensait vivre l’un des moments les plus forts de sa carrière. Cadre de la sélection du Zimbabwe (34 capes, 2 buts), le milieu de terrain a joué un grand rôle dans la qualification des Warriors (guerriers, ndlr) pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. L’ancien Rémois, vice-capitaine de l’équipe nationale, a disputé l’intégralité de cinq des six matches de qualifications et pensait donc logiquement être du voyage au Maroc. C’est donc avec une certaine surprise qu’il n’a pas vu son nom dans la liste des joueurs appelés par « Super Mario » Marinica. Un coup dur qui ne passe pas chez Munetsi qui ne comprend pas le choix de son sélectionneur, après avoir mis sa vie privée de côté pour aider les Warriors à se qualifier pour le tournoi. En clair, il s’estime trahi.

Le média local Herald a d’ailleurs publié le message envoyé par le joueur à son sélectionneur. « J’ai disputé les deux premiers matchs des qualifications contre le Kenya et le Cameroun alors que ma femme était à l’hôpital après avoir fait une fausse couche, et elle m’a fait suffisamment confiance pour que je reste là-bas et que je fasse la fierté de mon pays. Nous avons réussi et nous nous sommes qualifiés pour la CAN, et me priver de cela, à moi et à elle, est quelque chose que je ne peux même pas exprimer avec des mots. » Un témoignage éprouvant, mais ce n’est pas tout. Pour expliquer ce choix, le président de la fédération zimbabwéenne (Zifa), Nqobile Magwizi, annonce surtout que Munetsi n’a pas été appelé en raison d’une blessure au mollet contractée face à Nottingham Forest le 3 décembre dernier. Un pépin physique censé l’éloigner des terrains durant quatre semaines. Et si des sélections comme le Maroc ont convoqué un joueur blessé comme Achraf Hakimi dans l’espoir de le retrouver pour la compétition, le Zimbabwe n’a pas fait ce choix.

La blessure de la discorde

« Après cet engagement, nous avons demandé à Munetsi d’obtenir une dérogation, mais cette communication n’est jamais arrivée. Même si nous aimerions beaucoup l’avoir dans l’équipe, nous ne pouvons pas prendre ce risque, car cela implique des responsabilités. Si un joueur se blesse pendant qu’il est en sélection nationale, la fédération est tenue de prendre en charge toutes les dépenses et les salaires jusqu’à son rétablissement. La Zifa n’a pas les moyens de le faire, nous sommes donc liés par les contrats qui nous lient aux clubs. Nous sommes une équipe affaiblie, car deux de nos joueurs expérimentés ne participeront pas au tournoi. Nous devrons nous contenter des joueurs disponibles, mais Munetsi et Zemura nous manqueront certainement », a confié Magwizi au média. Le Herald a également publié la réponse du sélectionneur national à Munetsi. Et ce dernier assure que c’est Wolverhampton qui a certifié que le milieu n’était pas apte à jouer la CAN 2025.

« Nous avons reçu une lettre de votre club. Malheureusement, vous avez été déclaré inapte à jouer les matchs de la phase de groupes. Par conséquent, je ne vous ai pas inclus dans la liste des 28 joueurs. Cependant, si votre rétablissement se passe bien, j’envisagerai de vous inclure après la phase de groupes. Je suis désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle, d’autant plus que je comprends parfaitement ce que la CAN représente pour vous. Je vous souhaite un prompt et complet rétablissement. » Une réponse qui n’a pas convenu au joueur. Ce dernier assure qu’il est largement apte à jouer la compétition. Il a même invité la fédération zimbabwéenne à dépêcher un médecin afin de l’examiner.

Une affaire qui arrange Wolverhampton ?

« Mon club n’a pas dit que je ne pouvais pas jouer pendant la phase de groupes, il a simplement déclaré que le premier match serait risqué et j’ai fait tout ce que vous m’avez demandé dans votre nouvelle demande par e-mail. Je pense simplement que cela ne concerne plus le football, car si j’étais vraiment indispensable et important pour l’équipe, votre message serait différent. Il est temps pour moi de tourner la page. La fédération dispose d’un médecin qui peut encore m’examiner, ce qui est autorisé par la FIFA dans de tels cas. Je pense que la communication du club est honnête, car il expose son point de vue en termes médicaux et précise qu’il ne peut garantir que je serai apte sur le plan médical, mais qu’il est prêt à me soutenir cliniquement de la manière la plus sûre possible. La fédération est également autorisée à m’examiner s’il y a un doute sur ma blessure ou ma condition physique. En ce qui concerne ma blessure, ce n’est rien de grave et je n’ai aucune douleur, c’est juste le club qui essaie d’être prudent. »

Enfin, si Munetsi dit comprendre la communication de son club, il suspecte quand même les Wolves d’avoir appuyé son forfait pour la CAN afin de le préserver en vue d’une éventuelle revente lors du prochain mercato. « Je ne peux pas ternir ma réputation auprès des fans et des gens de mon pays. Même aujourd’hui, je peux rejoindre l’équipe nationale, mais celle-ci ne veut pas de moi. Rappelez-vous que l’Espagne a appelé Lamine Yamal même après que le Barça ait déclaré qu’il était blessé. On ne joue jamais à 100 % de nos capacités dans le football, je ne suis pas blessé et je peux toujours jouer malgré la douleur. Le conseil d’administration du club a le sentiment que la relégation est inévitable à l’heure actuelle et qu’il vaut mieux tirer profit de certains joueurs en janvier et ne pas prendre de risques avec eux pour le moment. » Qui dit la vérité dans cette histoire ? On ne le saura sans doute jamais.