Neymar Sr dénonce une fake news

Revenu à Santos en grande pompe, Neymar (33 ans) n’est pas le héros attendu du Peixe. Très souvent blessé (il compte actuellement plus de 100 jours d’indisponibilité), le numéro 10 du club pauliste pourrait même ne pas être prolongé par ses dirigeants. C’est en tout cas la bombe lâchée hier par Globo. Un article qui a fait réagir le père du joueur, Neymar Senior. «À mon avis, ce n’est pas un « chroniqueur », mais quelqu’un qui n’a aucun engagement envers la vérité. Et qui utilise encore mon nom (son fils s’appelle Neymar Jr et pas simplement Neymar, ndlr). Une fois de plus, nous devons démentir publiquement une information. Cette fois-ci, c’est le journal « O Globo », par l’intermédiaire d’un de ses chroniqueurs, qui cautionne ce mensonge. C’est regrettable…», a-t-il posté sur son compte Instagram. De son côté, le président de Santos, Marcelo Teixeira, est lui aussi sorti du silence.

«Santos est actuellement totalement concentré sur la compétition. Nous sommes en contact permanent avec le père de Neymar, mais aucune discussion n’a eu lieu concernant la prolongation de son contrat. Nous évaluerons la situation le moment venu. Neymar devrait rester, car son retour n’est pas prévu pour six mois ni pour un an. Il s’agit d’un projet qui vise la Coupe du Monde de l’année prochaine, pour Santos et pour le Brésil. Bien sûr, les questions financières et techniques seront analysées, mais pour l’instant, aucune négociation n’a eu lieu concernant la prolongation du contrat», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Lance!.