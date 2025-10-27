Real Madrid-Barça : Vinicius s’est aussi embrouillé avec Pedri et Ferran Torres

Comme à son habitude, Vinícius n’est pas passé inaperçu lors de ce Clásico particulièrement tendu. L’un des bons éléments côté Real Madrid, même sans être directement décisif, l’ailier brésilien s’est aussi distingué par quelques échanges musclés sur et en dehors du terrain. L’épisode le plus remarqué est survenu au moment de son remplacement par Xabi Alonso : visiblement contrarié, Vinícius a manifesté son mécontentement par des gestes d’agacement avant de regagner brièvement les vestiaires. Un peu plus tard, il s’en est également pris à Lamine Yamal, qu’il aurait provoqué en lui reprochant de « ne faire que passer le ballon vers l’arrière ».

D’après Mundo Deportivo, le ton est encore monté avec Pedri et Ferran Torres. Alors que Pedri contestait une décision de l’arbitre, Vinícius s’est approché pour rappeler : « Ce n’est pas le capitaine, ce n’est pas le capitaine ! », insinuant qu’il ne pouvait pas s’adresser directement à l’arbitre. Quand le milieu de terrain a tenté de le calmer, le Brésilien a répliqué : « Ne me touche pas. Qu’il ne me touche pas, qu’il ne me touche pas ! Il parle toujours, il parle toujours. » Bellingham est alors intervenu pour les séparer. Enfin, face à Ferran, l’international auriverde a poursuivi sur le même ton : « Il parle toujours, toujours ! Parle ici ! Parle ici ! », avant de conclure d’un « pleurnicheur ! » Un nouvel épisode dans la longue liste de ses excès.