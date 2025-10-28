PSG : la position fuyante de Luis Enrique sur la concurrence entre Chevalier et Safonov

Matvey Safonov ne doit plus gérer la concurrence de Gianluigi Donnarumma, mais le portier russe du Paris Saint-Germain a vu Lucas Chevalier arriver. Depuis, l’ancien pensionnaire de Krasnodar ne joue plus et envisage désormais de quitter le club de la capitale. Interrogé sur la concurrence de ses deux gardiens, Luis Enrique s’est montré plutôt évasif.

« Ça dépend. Aujourd’hui, c’est positif, demain ça peut être négatif. Ce que je cherche, c’est de gérer de la meilleure des manières ce que je pense être le meilleur pour l’équipe. Personne n’a sa place d’assurée. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de ce que l’on pense qui est le mieux pour nous », a-t-il confié en conférence de presse avant la rencontre de mercredi soir entre Lorient et le PSG.