Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

PSG : la position fuyante de Luis Enrique sur la concurrence entre Chevalier et Safonov

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lorient PSG
betclic
1 9.50 N 6.00 2 1.18 Bonus 100€

Matvey Safonov ne doit plus gérer la concurrence de Gianluigi Donnarumma, mais le portier russe du Paris Saint-Germain a vu Lucas Chevalier arriver. Depuis, l’ancien pensionnaire de Krasnodar ne joue plus et envisage désormais de quitter le club de la capitale. Interrogé sur la concurrence de ses deux gardiens, Luis Enrique s’est montré plutôt évasif.

La suite après cette publicité

« Ça dépend. Aujourd’hui, c’est positif, demain ça peut être négatif. Ce que je cherche, c’est de gérer de la meilleure des manières ce que je pense être le meilleur pour l’équipe. Personne n’a sa place d’assurée. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de ce que l’on pense qui est le mieux pour nous », a-t-il confié en conférence de presse avant la rencontre de mercredi soir entre Lorient et le PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Matvey Safonov
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Matvey Safonov Matvey Safonov
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier