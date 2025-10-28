OM : Balerdi et Weah forfaits contre Angers

«Rien de trop grave pour un problème au mollet». Voilà comment Roberto De Zerbi a annoncé le forfait de Leonardo Balerdi pour la réception d’Angers. Et il est aussi rejoint par Timothy Weah, qui ne sera pas non plus dans le groupe. Et mine de rien, cela commence à faire beaucoup d’absents pour le club olympien.

On rappelle en effet que Kondogbia, Traoré, Medina et Gouiri sont des absents de longue date, ce qui limite les options pour Roberto De Zerbi. L’OM essaiera de retrouver la victoire face à Angers mercredi à 21h pour le compte de la 10e journée de L1.