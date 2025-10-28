Menu Rechercher
Real Madrid : nouveau communiqué médical sur Dani Carvajal

Hier soir, le Real Madrid annonçait une mauvaise nouvelle après le Clasico remporté 2-1 face au FC Barcelone. Son capitaine, Dani Carvajal, s’est à nouveau blessé au genou. Une rechute qui va entraîner une indisponibilité du joueur entre deux et trois mois. Ce matin, les Merengues informent que leur défenseur s’est fait opérer avec succès.

Real Madrid C.F.
Nuevo parte médico de Carvajal.
🔗
«Notre capitaine Dani Carvajal a subi aujourd’hui une arthroscopie du genou droit qui s’est déroulée avec succès. L’opération a été réalisée par le docteur Manuel Leyes sous la supervision des services médicaux du Real Madrid. Carvajal commencera sa rééducation dans les prochains jours», peut-on lire dans le nouveau communiqué médical publié par la Casa Blanca.

Voir tous les commentaires (1)
