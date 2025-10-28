Real Madrid : nouveau communiqué médical sur Dani Carvajal
Hier soir, le Real Madrid annonçait une mauvaise nouvelle après le Clasico remporté 2-1 face au FC Barcelone. Son capitaine, Dani Carvajal, s’est à nouveau blessé au genou. Une rechute qui va entraîner une indisponibilité du joueur entre deux et trois mois. Ce matin, les Merengues informent que leur défenseur s’est fait opérer avec succès.
«Notre capitaine Dani Carvajal a subi aujourd’hui une arthroscopie du genou droit qui s’est déroulée avec succès. L’opération a été réalisée par le docteur Manuel Leyes sous la supervision des services médicaux du Real Madrid. Carvajal commencera sa rééducation dans les prochains jours», peut-on lire dans le nouveau communiqué médical publié par la Casa Blanca.
En savoir plus sur
Le fiasco provoqué par Vinicius Jr secoue l’Europe, la presse anglaise a identifié le problème de Manchester City
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer