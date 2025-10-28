La réaction de Paulo Fonseca aux propos de Liam Rosenior
Dimanche soir, Liam Rosenior s’est fait remarquer après sa sortie médiatique concernant le carton rouge d’Ismaël Doukouré face à l’OL. Selon lui, son joueur ne méritait pas d’être expulsé, lui qui a pourtant taclé fort par derrière Malick Fofana qui va manquer 3 mois de compétition. En conférence de presse, Paulo Fonseca a été invité à répondre à l’entraîneur des Alsaciens, qui a d’ailleurs présenté ses excuses ce mardi.
«Ce n’est pas la première fois que Malick se retrouve dans ce genre de situation. Je ne pense pas qu’il y ait eu de mauvaises intentions de la part des joueurs de Strasbourg. Ce sont des situations normales et Malick, comme d’autres joueurs de son profil, y est plus exposé. Les arbitres en ont conscience.» Relancé, il a ensuite indiqué ne pas souhaiter entrer dans le jeu des polémiques.
