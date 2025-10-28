Menu Rechercher
Barça : Lamine Yamal est très inquiet

Sa prestation plutôt mauvaise lors du Clasico a fait énormément parler. Après avoir chauffé la rencontre avec des déclarations sur l’arbitrage et le Real Madrid, le numéro 10 barcelonais est complètement passé à côté au Bernabéu. Les joueurs du Real Madrid avaient d’ailleurs clairement envie d’en découdre avec lui.

Et selon Movistar, le joueur est très inquiet par son niveau actuel. Il sait qu’il n’est pas à 100% à cause de cette pubalgie qui est très handicapante pour lui depuis plusieurs semaines déjà, et espère logiquement pouvoir retrouver un état de forme optimal rapidement. Et nul doute qu’à Barcelone, tout le monde attend de le revoir à son meilleur niveau très vite…

