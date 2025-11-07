Espagne : Luis De la Fuente évacue le dilemme Carvajal-Yamal

Dani Carvajal blessé et donc logiquement absent de la liste des joueurs espagnols convoqués par Luis De la Fuente, la presse n’aura pas à scruter les retrouvailles en sélection entre le défenseur du Real Madrid et Lamine Yamal après leur accrochage lors du Clasico. Cela n’a pas empêché De la Fuente d’être interrogé sur ce cas. Et comme souvent, le patron de la Roja a rapidement évacué le sujet.

«Nous parlons de beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de chance. Il est très facile de cohabiter avec eux. Je garde en mémoire l’image de Lamine embrassant Dani après le but de la Croatie. Ce qui se passe dans leurs clubs… Nous n’avons aucun problème. Cela n’existe pas ici», a-t-il confié en conférence de presse.