OM : Roberto De Zerbi justifie le coup de moins bien de Benjamin Pavard

Depuis son retour de trêve en octobre, Benjamin Pavard génère plus de doutes que de certitudes. Encore en très grande difficulté face à l’Atalanta cette semaine (0-1), l’international tricolore va devoir élever son niveau de jeu pour espérer retrouver les Bleus et jouer la Coupe du Monde l’été prochain. Ce vendredi en conférence de presse, son entraîneur Roberto De Zerbi a tenté de mettre des mots sur sa période compliquée.

La suite après cette publicité

«Je ne peux pas tout expliquer. Si on parle du jeu, jusqu’à Lens, on a fait de bons matchs. L’épisode de Lisbonne nous a fait mal parce que le Sporting n’a pas créé beaucoup d’occasions. c’était un peu la même chose à Lens, il faut rester équilibré. Je pense que Benjamin Pavard en a souffert, il faut qu’il soit serein. La responsabilité est la mienne», a exprimé l’Italien, à la veille d’OM - Brest.