Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

Angleterre : Thomas Tuchel réfléchit à son avenir

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Thomas Tuchel @Maxppp

Sélectionneur de l’Angleterre en fonction depuis le 1er janvier 2025, Thomas Tuchel a réussi sa première mission : qualifier les Three Lions pour la prochaine Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’Allemand devra ensuite tenter de ramener la coupe à la maison, 60 ans après le premier et unique sacre anglais. Et après ? Lié à la FA jusqu’à la fin du tournoi, Tuchel a confirmé qu’il réfléchissait à son avenir.

La suite après cette publicité

« Oui. C’est très amusant, car nous sommes sur la bonne voie depuis les deux derniers stages. Mais c’était le cas dès le début. Cependant, il n’y a rien à annoncer pour le moment. Je suis très satisfait de la façon dont les choses se passent et je pense que la fédération est également très satisfaite. Mais cela ne concerne que la situation actuelle. Je dois faire mes preuves à nouveau à partir de lundi avec l’équipe, et le reste suivra. Le plus important est de rester concentré pour le prochain stage. Je suis dans un bon état d’esprit, car j’aime l’équipe, le soutien de la fédération et la direction qu’elle prend. C’est ma priorité. J’ai beaucoup réfléchi à mon contrat, mais nous avons le temps pour cela », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Angleterre
Thomas Tuchel

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Angleterre Flag Angleterre
Thomas Tuchel Thomas Tuchel
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier