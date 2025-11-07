Angleterre : Thomas Tuchel réfléchit à son avenir

Sélectionneur de l’Angleterre en fonction depuis le 1er janvier 2025, Thomas Tuchel a réussi sa première mission : qualifier les Three Lions pour la prochaine Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’Allemand devra ensuite tenter de ramener la coupe à la maison, 60 ans après le premier et unique sacre anglais. Et après ? Lié à la FA jusqu’à la fin du tournoi, Tuchel a confirmé qu’il réfléchissait à son avenir.

« Oui. C’est très amusant, car nous sommes sur la bonne voie depuis les deux derniers stages. Mais c’était le cas dès le début. Cependant, il n’y a rien à annoncer pour le moment. Je suis très satisfait de la façon dont les choses se passent et je pense que la fédération est également très satisfaite. Mais cela ne concerne que la situation actuelle. Je dois faire mes preuves à nouveau à partir de lundi avec l’équipe, et le reste suivra. Le plus important est de rester concentré pour le prochain stage. Je suis dans un bon état d’esprit, car j’aime l’équipe, le soutien de la fédération et la direction qu’elle prend. C’est ma priorité. J’ai beaucoup réfléchi à mon contrat, mais nous avons le temps pour cela », a-t-il confié en conférence de presse.