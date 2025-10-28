Naples : c’est encore pire que prévu pour Kevin De Bruyne !

Cet été, Naples a flairé le gros coup. Décidant de quitter Manchester City après dix ans de bons et loyaux services, Kevin De Bruyne ne souhaitait pas s’envoler pour une destination exotique cet été. Ainsi, le Belge a pris la décision de rejoindre Naples. Champion d’Italie en titre, le Napoli avait besoin d’un métronome dans son entrejeu pour conserver son titre de l’autre côté des Alpes. Ayant un jeu capable de faire des dégâts en terres transalpines, le milieu offensif de 34 ans avait tout pour s’éclater en Campanie.

La suite après cette publicité

Et en ce début de saison, tout allait bien pour le Belge. Auteur de quatre buts et deux passes décisives en onze matches avec les Partenopei, le natif de Drongen régalait et rien ne semblait l’arrêter de faire une grande saison. Pourtant, tout a basculé contre l’Inter Milan ce week-end. Auteur de l’ouverture du score sur penalty, l’ancien de Chelsea est finalement sorti sur blessure. « Suite à la blessure subie lors du match contre l’Inter, Kevin De Bruyne a subi des examens instrumentaux à l’hôpital Pineta Grande qui ont révélé une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite. Le joueur azzurro a déjà commencé sa rééducation », a indiqué le Napoli dans un communiqué publié dans la foulée.

La suite après cette publicité

Opération en Belgique, cinq mois d’absence…la galère pour Kevin De Bruyne

Une blessure musculaire forcément difficile à gérer à cet âge et qui laissait craindre une absence longue durée. Dans un premier temps, la presse italienne expliquait que le maître à jouer napolitain serait absent au minimum trois mois. Finalement, l’absence serait encore plus longue que prévu pour Kevin De Bruyne. En effet, comme l’explique la presse belge ce mardi, KDB a finalement prévu de se faire opérer en Belgique.

Une mauvaise nouvelle car une opération augmente forcément la période de réhabilitation de l’ancien Cityzen. Ainsi, son absence devrait plutôt se situer aux alentours des cinq mois selon plusieurs sources italiennes. Un coup dur tant l’importance du Belge dans le jeu des Partenopei est évidente depuis le début de saison. Un autre casse-tête pour Rudi Garcia qui, à quelques mois de sa première Coupe du monde à la tête des Diables Rouges, ne pourra pas travailler avec Kevin De Bruyne et Malick Fofana lors du prochain rassemblement.