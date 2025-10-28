PSG : la sortie forte de Luis Enrique sur le cas Lucas Beraldo

Le secteur défensif du Paris Saint-Germain fait pas mal parler. Dans les cages, Lucas Chevalier peine à s’imposer de manière franche et certains défenseurs centraux sont régulièrement pointés du doigt. On pense bien évidemment à l’Ukrainien Illia Zabarnyi après son match terrible contre le Bayer Leverkusen (deux penalties provoqués, un carton rouge), mais aussi à Lucas Beraldo. À 21 ans, l’ancien pensionnaire de São Paulo va fêter ses deux ans au PSG en janvier prochain.

Recruté pour 20 M€, le Brésilien est censé être un pari sur le moyen terme. Aujourd’hui, force est de constater que Beraldo n’est pas (encore) en mesure de chambouler la hiérarchie en charnière centrale. Pour sa défense, le natif de Piracicaba a certes été souvent repositionné en latéral gauche lors de sa première saison à Paris, mais il a aussi été capable de faire de très bonnes entrées en jeu comme face à Liverpool la saison dernière. Cependant, après 6 matches cette saison, l’international auriverde ne convainc pas, à l’image de son dernier match face à Strasbourg.

Luis Enrique aime Beraldo

En difficulté, le Brésilien avait été remplacé par Willian Pacho à l’heure de jeu et l’impact de l’Équatorien s’était fait immédiatement ressentir, notamment chez un Zabarnyi nettement plus en confiance. Interrogé sur la progression de son joueur, Luis Enrique a fait du Luis Enrique : il a défendu son poulain. « Je l’espère ! Ce que je cherche, en tant que coach, c’est d’améliorer l’équipe, mais aussi individuellement. Et en ce sens, Beraldo est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, une personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe. »

Laissé sur le banc à Brest (3-0), le Brésilien aura-t-il l’occasion d’en sortir pour le match de demain face à Lorient ? Si Paris doit gérer les temps de jeu en vue du match de Ligue des Champions face au Bayern Munich dans une semaine, le club de la capitale n’a qu’un point d’avance sur son premier poursuivant au classement de la Ligue 1. Pas sûr donc qu’il y ait une équipe B demain en Bretagne. Mais comme à son habitude, Luis Enrique n’a pas voulu en dire davantage sur sa composition. « Nous cherchons à équilibrer ça, que tous les joueurs aient des minutes. Ce sont des opportunités pour les joueurs. Demain, ce sera très difficile. On cherche à gérer les minutes des joueurs, c’est important pour moi. »