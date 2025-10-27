Lamine Yamal se fait totalement détruire par la presse espagnole !

«Lamine Yamal commence déjà à comprendre comment fonctionne le monde du football. Il ne suffit pas d’avoir du talent : il faut aussi savoir quand parler et, surtout, quoi dire. Dans ce jeu médiatique, chaque mot pèse plus qu’il n’y paraît». Tels sont les propos tenus, ce lundi, par Luis Fernando Rojo Ossio pour le quotidien Marca. Un rappel à l’ordre faisant écho aux déclarations polémiques de Lamine Yamal avant le choc tant attendu entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour le compte de la 10e journée de Liga. Pour rappel, la star du FC Barcelone avait fait sensation dans la presse espagnole en accusant les Madrilènes de tricher et de fausser les résultats : « oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… », assurait-il dans un stream avec Ibai Llanos.

La suite après cette publicité

Si cette phrase n’a pas manqué de mettre le feu aux médias ibériques et de lancer ce premier Clasico de la saison, Lamine Yamal a, lui, finalement déçu dans les grandes largeurs. Crédité d’un 1/10 par la rédaction FM, le prodige de la Masia est totalement passé au travers lors de la défaite (1-2) des siens. Sifflé à chaque prise de balle par le Santiago-Bernabéu, l’international espagnol n’a réussi à faire aucune différence.

La suite après cette publicité

Une attitude qui ne passe pas

« Peut-être que l’ambiance a pesé. Ce n’était pas facile pour lui aujourd’hui », reconnaissait, à ce titre, Marcus Sorg, l’adjoint d’Hansi Flick. « Au coup de sifflet final, beaucoup sont allés chercher Lamine. Je pense que c’est un peu exagéré », ajoutait, de son côté, Frenkie de Jong pour défendre son coéquipier. Oui mais voilà, les propos tenus par le natif d’Esplugues de Llobregat avant la rencontre et la disasterclass livrée dans la foulée ont logiquement échaudé la presse espagnole. «Lamine Yamal a épuisé une bonne partie de son énergie restante avec Ibai Llanos. Ou il l’a déversée dans le vestiaire madrilène», analyse, en ce début de semaine, le quotidien AS.

«Le numéro 10 du Barça voulait être le protagoniste de la conférence de presse d’avant-match, mais il n’a pas pu le faire sur le terrain du Bernabéu», ajoute, de son côté, Juan Ignacio Garcia-Ochoa dans une chronique sur le site de Marca avant de préciser : «les propos de Lamine, affirmant que 'le Real Madrid vole’, sont plus graves qu’il n’y paraît. Ils sont indignes d’un footballeur professionnel et d’une star du Barça. Jamais Messi, Xavi ou Iniesta n’ont proféré une telle indignation. Même à l’époque de Mourinho et Guardiola». En attendant, le Real Madrid a, lui, conforté sa première place et compte désormais cinq unités d’avance sur son grand rival.