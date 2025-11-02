OM : Roberto De Zerbi a insulté le public auxerrois

L’Olympique de Marseille a mis fin à sa mauvaise série en s’imposant difficilement sur la pelouse d’Auxerre (0-1), au terme d’une rencontre pauvre en spectacle mais précieuse sur le plan comptable. Après deux revers et un nul, les joueurs de Roberto De Zerbi ont retrouvé le goût de la victoire grâce à un but d’Angel Gomes à la demi-heure de jeu. Ce succès permet aux Marseillais de reprendre un peu d’air, même si le contenu reste loin des attentes et que l’équipe peine encore à trouver son rythme et son identité.

En marge de ce court succès, l’entraîneur italien s’est une nouvelle fois illustré par son tempérament bouillant. Très nerveux sur le banc, De Zerbi a fini par craquer en fin de match, répondant aux provocations du public auxerrois par plusieurs insultes en italien, selon La Provence. Après la rencontre, il a tenté de dédramatiser la scène avec humour : « Heureusement qu’on a gagné, sinon vous m’auriez fusillé », tout en qualifiant ironiquement ce duel d’« un match contre le Real Madrid ».