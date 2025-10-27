Le mea-culpa d’Ibai Llanos après la polémique autour de Lamine Yamal

Critiqué de toutes parts après la défaite des siens face au Real Madrid, Lamine Yamal a vécu un dimanche après-midi très compliqué. Sifflé sur chaque prise de balle, le génie barcelonais a très certainement payé ses propos polémiques avant le Clasico. Pour rappel, il avait accusé le Real Madrid de "voler" et de ne faire que "se plaindre" lors d’une émission avec Ibai Llanos. Ce dernier a finalement reconnu dimanche soir, dans une vidéo, qu’il se sentait en partie responsable de la tournure des événements.

«Le chaos qui a éclaté autour du Clasico et dans le monde entier à cause de ce qu’a dit Lamine Yamal est en partie ma faute. Il a été confirmé que tout cela s’est propagé jusqu’aux vestiaires après avoir vu les gestes de Carvajal, Vinicius et Courtois. Pas besoin d’être très futé pour comprendre que les trucs du genre 'Tu parles beaucoup’ sont dus à ce qu’il s’est passé à la Kings League. Mon intention était de passer un bon moment. Je ne pensais pas que les propos de Lamine seraient sortis de leur contexte ou mal interprétés».